/11 மது வகைகளுக்கு தடை... ஒரே நாளில் நீக்கம் - அதிமுக எழுப்பும் முக்கிய கேள்வி

தமிழ்நாட்டின் டாஸ்மாக் கடைகளில் என்ரிகா நிறுவனத்தின் 11 மது வகைகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்ட நிலையில், ஒரே நாளில் அந்த தடையை நீக்கி தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இதுகுறித்து விரிவாக காணலாம்.
என்ரிகா எண்டர்பிரைசஸ் நிறுவனத்தின் 11 மது வகைகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டது. அளவுக்கு அதிகமாக சுவையூட்டும் பொருட்கள் பயன்படுத்தப்பட்டதாக FSSAI ஆய்வில் தெரியவரவே தடை விதிக்கப்பட்டது. தற்போது இந்த தடை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள டாஸ்மாக் மதுபான கடைகளில் சுமார் 11 வகை மதுபானங்களின் விற்பனைக்கு தடை விதித்து, தமிழ்நாடு அரசின் டாஸ்மாக் நிர்வாகம் உத்தரவிட்டது. என்ரிகா எண்டர்பிரைசஸ் நிறுவனம் வழங்கி வரும் 11 மது வகைகளுக்கே தடை விதிக்கப்பட்டது.
VSOP எக்ஸ்ஷா கோல்டு பிராந்தி, லூயிஸ் வெர்னான்ட் எக்ஸ்ஓ பிளெண்டட் பிரீமியம் பிராந்தி, மெக்டோவெல்ஸ் VSOP பிராந்தி, மென்'ஸ் கிளப் டீலக்ஸ் பிராந்தி, ஹனி பீ பைன் பிராந்தி, என்ரிகா VSOP செலக்ட் பிராந்தி, என்ரிகா பிளாட்டினம் ரிசர்வ் எக்ஸ்ஓ பிராந்தி, என்ரிகா பிரீமியம் பிரெஞ்ச் பிராந்தி, வீரன் ஸ்பெஷல் பிராந்தி, என்ரிகா ஒல்டு இண்டி கிளாசிக் டார்க் ரம் உள்ளிட்டவை தடை செய்யப்பட்டன.
கடந்த ஆகஸ்ட் 11ஆம் தேதி உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணைய அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொண்டபோது, அந்நிறுவனத்தின் குறிப்பிட்ட மதுபான தயாரிப்புகளில் செயற்கை சூவையூட்டிகள் அதிகளவில் பயன்படுத்தப்பட்டது தெரியவந்தது. எனவேதான் தடை விதிக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், 11 மதுபானங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட தடை தற்போது நீக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது தடை விதிக்கப்பட்ட மறுநாளே, அநத் உத்தரவு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. உணவு தரக்கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு தடையை நீக்கலாம் என பரிந்துரை செய்திருந்தது. இதையடுத்தே தடை நீக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில் அதிமுக ஐடி விங் அதன் X பக்கத்தில், "கொடுத்த தடையை வெறும் 24 மணிநேரத்தில் நீக்கும் அளவிற்கு அப்படி என்ன நடந்தது?" என முதலமைச்சர் விஜய் மற்றும் மதுவிலக்கு ஆயத்தீர்வு துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் ஆகியோரிடம் கேள்வி எழுப்பி உள்ளது. மேலும், இந்த தடை நீக்கம் பயமா?, பதற்றமா? டீலிங்கா? என பல கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.