ஐஸ்வர்யா ராய் முதல் நயன்தாரா வரை: கணவர்களை விட அதிக சொத்து வைத்திருக்கும் 7 இந்திய நடிகைகள்!

Actresses Richest Than Husband: கணவர்களை விட அதிக சொத்து வைத்திருக்கும் 7 இந்திய நடிகைகளின் பட்டியல் இங்கே.
Actresses Richest Than Husband: இந்திய நடிகைகள் பலர் நடிகர்களையே திருமணம் செய்துக்கொண்டிருக்கின்றனர். சிலர் தொழிலதிபர்களை மணம் முடித்துள்ளனர். இந்த நிலையில், கணவர்களை விட பணக்காரர்களாக இருக்கும் இந்திய நடிகைகள் யாரெல்லாம் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
ஐஸ்வர்யா ராய்: உலக அழகி என போற்றப்படும் ஐஸ்வர்யா ராயின் சொத்து மதிப்பு கிட்டத்தட்ட ரூ.900 கோடி (TOI படி) என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது அவரின் கணவர் அபிஷேக் பச்சனின் சொத்து மதிப்பை விட கிட்டத்தட்ட ரூ.450 கோடி அதிகமாகும். ஐஸ்வர்யா ராய் மற்றும் அபிஷேக் பச்சன் ஆகியோர் கடந்த 2007ஆம் ஆண்டு திருமணம் செய்துக்கொண்டனர். இருவருமே பாலிவுட்டில் முக்கிய நட்சத்திரங்கள் ஆவர்.
தீபிகா படுகோன்: இந்தியாவிலேயே அதிக சம்பளம் வாங்குபவராக தீபிகா படுகோன் உள்ளார். டைம் பத்திரிகை 2018 ஆம் ஆண்டில் உலகின் மிகவும் செல்வாக்கு மிக்க 100 நபர்களில் ஒருவராக அவரைப் பெயரிட்டது மற்றும் 2022 ஆம் ஆண்டில் அவருக்கு டைம்100 இம்பாக்ட் விருதை வழங்கியது. அவரின் சொத்து மதிப்பு ரூ. 500 கோடி என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது அவரது கணவர் ரன்வீர் சிங்கின் சொத்தை விட அதிகமானது. ன்வீரின் சொத்து மதிப்பு ரூ.245 கோடி என கூறப்படுகிறது.
ஆலியா பட்: ஆலியா பட்டின் நிகர மதிப்பு ரூ.550 கோடி என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அவரது சொத்து மதிப்பு ரன்பீர் கபூரின் நிகர சொத்து மதிப்பை விட ரூ.345 கோடி அதிகமாகும். பாலிவுட்டில் தற்போது மிகவும் வெற்றிகரமான நடிகைகளில் ஒருவராக உள்ளார். ஒரு படத்திற்கு ரூ. 15 கோடி வரை சம்பளம் வாங்குவதாக கூறப்படுகிறது.
கத்ரீனா கைஃப்: பிரபல நடிகை கத்ரீனா கைஃப்பின் நிகர சொத்து மதிப்பு அவரது கணவர் விக்கி கெளஷலை விட அதிகமாகும். அவரது சொத்து மதிப்பு ரூ. 224 கோடி என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இவர்கள் இருவரும் 2021ஆம் ஆண்டில் திருமணம் செய்துக்கொண்டனர்.
ப்ரீத்தி ஜிந்தா: நடிகையும் ஐபிஎல் அணியான பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியின் உரிமையாளர்களில் ஒருவராக திகழ்பவர் ப்ரீத்தி ஜிந்தா. இவரது சொத்து மதிப்பு சுமார் ரூ.183 கோடி என கூறப்படுகிறது. இது அவரது கணவரின் சொத்து மதிப்பை விட அதிகமாக இருக்கிறது.
நயன்தாரா: தமிழ் சினிமாவின் பிரபல நடிகை நயன்தாரா. இவர் லேடி சூப்பர்ஸ்டார் என அழைக்கப்படுகிறார். 2025ஆம் ஆண்டின் படி, நடிகை நயன்தாராவின் சொத்து மதிப்பு ரூ.200 கோடி (தோராயமாக $24 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்) என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே நேரத்தில் விக்னேஷ் சிவனின் நிகர மதிப்பு ரூ.50 கோடிக்கு மேல் இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், சரியான புள்ளிவிவரங்கள் தெரியவில்லை.
பிபாஷா பாசு: பிபாஷாவும் கரண் சிங் குரோவரும் 2016ஆம் ஆண்டு திருமணம் செய்துக்கொண்டனர். 2024 ஆம் ஆண்டு நிலவரப்படி, பிபாஷா பாசுவின் நிகர மதிப்பு அவரது படங்கள், பிராண்ட் ஒப்பந்தங்கள், ரியல் எஸ்டேட் மற்றும் பொது நிகழ்வுகள் என 130 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.