/குட்டி தனுஷுடன் கோவிலுக்கு வந்த ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த்! யாத்ராவுக்கு அப்பா ஜாடை

Aishwarya Rajinikanth With Yatra : இயக்குநரும், ரஜினிகாந்தின் மூத்த மகளுமான ஐஸ்வர்யா கோவிலுக்கு தன் மகனுடன் வந்த போட்டோ தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இதில் யாத்ரா பார்க்க அப்படியே தனுஷின் மறு உருவமாக இருப்பதாக பலரும் கூறி வருகின்றனர். அவரது வைரல் புகைப்படங்கள் இதோ
Aishwarya Rajinikanth With Yatra : ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு முன்பு விவாகரத்து வாங்கி பிரிந்த ஐஸ்வர்யா - தனுஷ் ஜோடிக்கு யாத்ரா, லிங்கா என இரு மகன்கள் இருக்கின்றனர். அவர்களில் மூத்த மகன் யாத்ரா, பள்ளிப்படிப்பை முடித்து விட்டார். இதையடுத்து, யாத்ராவுடன் ஐஸ்வர்யா சமீபத்தில் கோவிலுக்கு வந்த புகைப்படங்கள் வைரலாகி வருகின்றன.