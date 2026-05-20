Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /குட்டி தனுஷுடன் கோவிலுக்கு வந்த ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த்! யாத்ராவுக்கு அப்பா ஜாடை

குட்டி தனுஷுடன் கோவிலுக்கு வந்த ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த்! யாத்ராவுக்கு அப்பா ஜாடை

Written ByYuvashreeUpdated byYuvashree
Published: May 20, 2026, 10:48 PM IST|Updated: May 20, 2026, 10:48 PM IST

Aishwarya Rajinikanth With Yatra : இயக்குநரும், ரஜினிகாந்தின் மூத்த மகளுமான ஐஸ்வர்யா கோவிலுக்கு தன் மகனுடன் வந்த போட்டோ தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இதில் யாத்ரா பார்க்க அப்படியே தனுஷின் மறு உருவமாக இருப்பதாக பலரும் கூறி வருகின்றனர். அவரது வைரல் புகைப்படங்கள் இதோ

Aishwarya Rajinikanth With Yatra : ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு முன்பு விவாகரத்து வாங்கி பிரிந்த ஐஸ்வர்யா - தனுஷ் ஜோடிக்கு யாத்ரா, லிங்கா என இரு மகன்கள் இருக்கின்றனர். அவர்களில் மூத்த மகன் யாத்ரா, பள்ளிப்படிப்பை முடித்து விட்டார். இதையடுத்து, யாத்ராவுடன் ஐஸ்வர்யா சமீபத்தில் கோவிலுக்கு வந்த புகைப்படங்கள் வைரலாகி வருகின்றன.

Dhanush Aishwarya1/5

தனுஷ் ஐஸ்வர்யா

ரஜினியின் மகள் ஐஸ்வர்யாவுக்கும் தனுஷுக்கும் 2004ஆம் ஆண்டு திருமணம் நடந்தது. இவர்களுக்கு யாத்ரா - லிங்கா என இரு மகன்கள் உள்ளனர். 

Divorce2/5

விவாகரத்து

தனுஷும் ஐஸ்வர்யாவும் தங்களின் திருமண வாழ்க்கையில் இருந்து பிரிந்து விட்டனர். இருப்பினும், தங்களின் பிள்ளைகளை கோ-பேரண்டிங் முறையில் வளர்த்து வருகின்றனர். அவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் முதல் ஆளாக அட்டெண்டன்ஸ் போட்டு விடுகின்றனர்.

Yatra3/5

யாத்ரா

தனுஷ் ஐஸ்வர்யா தம்பதியரின் மூத்த மகனான யாத்ரா பார்க்க அப்படியே அவரது தந்தை போலவும், கொஞ்சம் அவாது தாத்தா ரஜினிகாந்த் போலவும் இருப்பதாக பலரும் பலவாராக கூறி வருவது வழக்கம். அதை நிரூபிக்கும் வகையில் சமீபத்திய போட்டோக்கள் இருக்கின்றன. 

Temple4/5

கோவில்

ஐஸ்வர்யா நிறையவே சாமி பக்தி உடையவர். இவர், தனது மகன் யாத்ராவை சமீபத்தில் கோயிலுக்கு அழைத்து சென்றிருக்கிறார். இந்த புகைப்படம் வெளியானவுடன் இவரை சட்டென பார்க்க தனுஷ் போல இருப்பதாக பலரும் கூறி வருகின்றனர்.

Viral5/5

வைரல்

யாத்ர - ஐஸ்வர்யாவின் சமீபத்திய புகைப்படங்கள் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

Tags:
Aishwarya Rajinikanth
Yatra Raja
Dhanush Son
Celebrity Kids

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ஆக்ஷன் விருந்து கொடுக்கப்போகும்‘ப்ளாஸ்ட்’ பட ட்ரெய்லர்! படம் எப்போது ரிலீஸ்?

ஆக்ஷன் விருந்து கொடுக்கப்போகும்‘ப்ளாஸ்ட்’ பட ட்ரெய்லர்! படம் எப்போது ரிலீஸ்?

Blast Movie1 hr ago
2

ஒரே மாதத்தில் 2 வெற்றி! செம குஷியில் த்ரிஷா..வைரலாகும் பதிவு..

Trisha1 hr ago
3

“இது எவ்வளவு கேவலம் தெரியுமா” இன்ஸ்டாவில் மாதவன் போட்ட போஸ்ட்! யாருக்கு கண்டனம்?

Madhavan2 hrs ago
4

IND vs AFG சீனியர் பவுலர்களை தாண்டி குர்னூர் பிரார் தேர்வானது எப்படி?

Gurnoor Brar2 hrs ago
5

மதுரையை மீண்டும் குப்பை இல்லா நகரமாக மாற்ற... MLA கல்லாணை பேட்டி!

Madurai3 hrs ago