AK 64 படத்தில் இணையும் நாயகி! யார் தெரியுமா? ஏற்கனவே அஜித்துடன் நடித்தவர்..

AK 64 Movie Actress : அஜித்குமார் நடிக்கும் அவரது 64வது திரைப்படத்தில் அவருடன் நடிக்கும் நாயகி யார் என்பது குறித்த தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. அவர் யார் என்பது குறித்த விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.
AK 64 Movie Actress : தற்போது ரேஸில் பிசியாக இருக்கும் நடிகர் அஜித்குமார், அடுத்ததாக தனது 64வது படத்தில் நடிக்க இருக்கிறார். இதையும், ஆதிக் ரவிச்சந்திரனே இயக்குகிறார். இப்படத்தின் வேலைகள் இன்னும் சில நாட்களில் தொடங்க இருக்கும் நிலையில், இது குறித்த அடுத்தடுத்த அப்டேட்களும் வெளியாகி வருகிறது. இந்த நிலையில், அஜித்துடன் இப்படத்தில் இணைந்து நடிக்கப்போகும் நாயகி குறித்த பேச்சு, தற்போது இணையத்தை கலக்கி வருகிறது. அந்த நாயகி யார் தெரியுமா?
தமிழ் திரையுலகின் டாப் நடிகர்களுள் ஒருவராக இருப்பவர், அஜித்குமார். இந்த ஆண்டில், விடாமுயற்சி மற்றும் குட் பேட் அக்லி ஆகிய படங்களை கொடுத்த பின்பு இப்போது தனது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையின் மீது கவனம் செலுத்தி வருகிறார். இவருக்கு மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸில் விருப்பம் அதிகம் என்பதால், அது குறித்த பல்வேறு புது விஷயங்களை ஆரம்பித்து இருக்கிறார்.
அஜித், தற்போது மலேசியாவில் நடக்கும் கார் பந்தைய போட்டியில் பிசியாக உள்ளார். அங்கும் அவரை பார்க்கவும், அவரை உற்சாகப்படுத்தவும் ரசிகர்கள் பலர் தினமும் திரண்டு வருகின்றனர். இயக்குநர் சிறுத்தை சிவா மற்றும் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் உள்பட பலரும் இந்த கார் பந்தைய சமயத்தில் அஜித்துடன் இருக்கின்றனர்.
ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் கடந்த சில நாட்களாக அஜித்துடன் நெருங்கி பழகும் இயக்குநர்களுள் ஒருவராக மாறியிருக்கிறார். அஜித்தின் மிகப்பெரிய ரசிகரான இவர், அவரை வைத்து எப்படியாவது ஒரு படத்தை இயக்கி விட வேண்டும் என்கிற ஆசையை இந்த வருடத்தில் தீர்த்துக்கொண்டார்.
ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கத்தில் அஜித் நடித்திருந்த ‘குட் பேட் அக்லி’ திரைப்படம், இந்த ஆண்டின் மிகப்பெரிய ஹிட் படங்களுள் ஒன்றாக இருந்தது. விடாமுயறி படத்தில் கோட்டை விட்டதை, அஜித் குட் பேட் அக்லி படத்தில் பிடித்துக்கொண்டார். இந்த படத்ஹ்டை அடுத்து, இப்போது அஜித்தின் 64வது படத்தையும் ஆதிக் ரவிச்சந்திரனே இயக்க இருப்பதாக அறிவிப்பு வந்து விட்டது.
அஜித்தின் 64வது படத்தில் நடிக்க வைக்க, பிரபல நடிகை ரெஜினா கசாண்ட்ரா ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டிருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. தென்னிந்தியாவின் பிரபல நடிகையான ரெஜினா, தமிழில் மட்டுமன்றி தெலுங்கு, இந்தி உள்ளிட்ட மொழி படங்களிலும் நடித்து வருகிறார்.
ஏற்கனவே விடாமுயற்சி திரைப்படத்தில் ரெஜினா அஜித்திற்கு வில்லனாக நடித்திருந்தார். இந்த படம் பெரிய வெற்றியை பெறவில்லை என்றாலும், ரெஜினாவின் சைக்கோ தனமான நடிப்பு பெரிய வரவேற்பை பெற்றது. எனவே, இவரையே மீண்டும் அஜித்துடன் நடிக்க வைக்க ஆதிக் முடிவெடுத்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை.
கார் பந்தயத்தில் பிசியாக இருக்கும் அஜித்தை, நடிகை ஸ்ரீலீலா சமீபத்தில் சந்தித்தார். இதனால், இவரும் அஜித்தின் 64வது படத்தில் இடம் பெற்றிருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது. ஒரு சிலர், அவர் எதேச்சியாக அஜித்தை சந்தித்ததாக கூறுகின்றனர். எதுவாக இருந்தாலும், அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியானால்தான் உண்மை தெரிய வரும்.