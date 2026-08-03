/தெறிக்கவிடும் AK 64 அப்டேட்! கெஸ் பண்ணாத ட்விஸ்ட்..ஷாலினி அஜித்குமார் கம்-பேக்

AK 64 Update : அஜித்தின் 64வது திரைப்படத்தின் அப்டேட் வெளியாகி இருக்கிறது. இந்த படத்தின் மூலம் அஜித்தின் மனைவியும் நடிகையுமான ஷாலினி கம்-பேக் கொடுக்க இருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
AK 64 Update : ரசிகர்கள் நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்திருந்த AK 64 படத்தின் அப்டேட் வெளியாகியிருக்கிறது. இதில், ரசிகர்களுக்கு செம ட்விஸ்ட் காத்திருக்கிறது. அது என்னெ என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
அஜித்தின் 64வது திரைப்படத்தை தயாரிக்கப்போவது யார் தெரியுமா? அவருடைய மனைவி ஷாலினிதான். திருமணத்திற்கு பின்பு எந்த சினிமா பணிகளிலும் ஈடுபடாமல் தள்ளியே இருந்த இவர், தற்போது தன் கணவருக்காக மீண்டும் தயாரிப்பாளராக சினிமா பக்கம் வந்துள்ளார்.
அஜித்தின் 64வது திரைப்படத்தின் அப்டேட் ஒரு வழியாக வெளியாகி இருக்கிறது. இந்த படத்திற்கு டேர் டெவில் என பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது. கிட்டத்தட்ட ஓராண்டிற்கு பிறகு அஜித் படத்தின் அப்டேட் வந்திருக்கிறது.
டேர் டெவில் திரைப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்திருக்கிறார். இவர், ஏற்கனவே அஜித்தின் வேதாளம், விடாமுயற்சி உள்ளிட்ட படங்களுக்கு இசையமைத்து கொடுத்திருக்கிறார்.
அஜித்தின் குட் பேட் அக்லி திரைப்படத்தை இயக்கிய ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் அஜித்தின் 64வது படத்தையும் இயக்குகிறார். இந்த கூட்டணியை மீண்டும் திரையில் பார்க்க ரசிகர்கள் ஆர்வத்துடன் இருக்கின்றனர்.
அஜித்தின் 64வது படத்தை இயக்க, பல்வேறு தயாரிப்பாளர்களிடம் பேச்சு வார்த்தை நடத்தப்பட்டது. ஆனால், அஜித்தின் சம்பளம் அதிகமாக இருப்பதால் யாரும் படத்தை தயாரிக்க முன்வரவில்லை. இறுதியில் தன் படத்தை அஜித்தே தன் மனைவியின் பெயரில் தயாரித்துக்கொள்கிறார்.