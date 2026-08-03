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தெறிக்கவிடும் AK 64 அப்டேட்! கெஸ் பண்ணாத ட்விஸ்ட்..ஷாலினி அஜித்குமார் கம்-பேக்

Written ByYuvashree
Published: Aug 03, 2026, 06:04 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 06:04 PM IST

AK 64 Update : அஜித்தின் 64வது திரைப்படத்தின் அப்டேட் வெளியாகி இருக்கிறது. இந்த படத்தின் மூலம் அஜித்தின் மனைவியும் நடிகையுமான ஷாலினி கம்-பேக் கொடுக்க இருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

AK 64 Update : ரசிகர்கள் நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்திருந்த AK 64 படத்தின் அப்டேட் வெளியாகியிருக்கிறது. இதில், ரசிகர்களுக்கு செம ட்விஸ்ட் காத்திருக்கிறது. அது என்னெ என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம். 

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ஷாலினி

அஜித்தின் 64வது திரைப்படத்தை தயாரிக்கப்போவது யார் தெரியுமா? அவருடைய மனைவி ஷாலினிதான். திருமணத்திற்கு பின்பு எந்த சினிமா பணிகளிலும் ஈடுபடாமல் தள்ளியே இருந்த இவர், தற்போது தன் கணவருக்காக மீண்டும் தயாரிப்பாளராக சினிமா பக்கம் வந்துள்ளார்.

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டேர் டெவில்

அஜித்தின் 64வது திரைப்படத்தின் அப்டேட் ஒரு வழியாக வெளியாகி இருக்கிறது. இந்த படத்திற்கு டேர் டெவில் என பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது. கிட்டத்தட்ட ஓராண்டிற்கு பிறகு அஜித் படத்தின் அப்டேட் வந்திருக்கிறது.

 

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அனிருத்

டேர் டெவில் திரைப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்திருக்கிறார். இவர், ஏற்கனவே அஜித்தின் வேதாளம், விடாமுயற்சி உள்ளிட்ட படங்களுக்கு இசையமைத்து கொடுத்திருக்கிறார்.

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ஆதிக்

அஜித்தின் குட் பேட் அக்லி திரைப்படத்தை இயக்கிய ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் அஜித்தின் 64வது படத்தையும் இயக்குகிறார். இந்த கூட்டணியை மீண்டும் திரையில் பார்க்க ரசிகர்கள் ஆர்வத்துடன் இருக்கின்றனர். 

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ஷாலினி ஏன் தயாரிப்பாளர்

அஜித்தின் 64வது படத்தை இயக்க, பல்வேறு தயாரிப்பாளர்களிடம் பேச்சு வார்த்தை நடத்தப்பட்டது. ஆனால், அஜித்தின் சம்பளம் அதிகமாக இருப்பதால் யாரும் படத்தை தயாரிக்க முன்வரவில்லை. இறுதியில் தன் படத்தை அஜித்தே தன் மனைவியின் பெயரில் தயாரித்துக்கொள்கிறார். 

TAGS:
AK 64
Ajith Kumar
Shalini

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