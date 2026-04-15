அக்ஷய திருதியை தங்கம் விலை கணிப்பு: 1 லட்சத்து 60 ஆயிரத்தை எட்டுமா?

Akshaya Tritiya : அக்ஷய திருதியை முன்னிட்டு தங்கம் விலை எவ்வளவு உயரும் என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்.
Akshaya Tritiya : அக்ஷய திருதியை நெருங்கும் நிலையில் தங்கம் விலை குறித்த முக்கிய அப்டேட்டை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
2026-ம் ஆண்டு அக்ஷ்ய திருதியை ஏப்ரல் 19, ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று விமரிசையாகக் கொண்டாடப்பட உள்ளது. இந்த நாளில் வாங்கப்படும் தங்கம் வற்றாத செல்வத்தைத் தரும் என்பதால் இது 'அழியாத செல்வம்' எனப் போற்றப்படுகிறது.
திருதியை திதி ஏப்ரல் 19 காலை 10:49 மணிக்குத் தொடங்கி, ஏப்ரல் 20 காலை 07:27 மணிக்கு நிறைவடைகிறது. தங்கம் வாங்கச் சிறந்த நேரம் என்றால் ஏப்ரல் 19 காலை 10:49 மணி முதல் மதியம் 12:21 மணி வரை சுப நேரமாகும். மாலை நேரத்தில் வாங்க விரும்புவோர் 06:50 மணி முதல் இரவு 10:58 மணி வரை உள்ள நேரத்தைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
சந்தை வல்லுநர்களின் தற்போதைய கணிப்பு மற்றும் பொருளாதார சூழலை ஆய்வு செய்யும் போது, தங்கம் விலை புதிய மைல்கற்களை நோக்கி நகர்வது உறுதியாகிறது. அக்ஷ்ய திருதியை நெருங்கும் வேளையில், தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 2,000 முதல் ரூ. 4,000 வரை உயர வாய்ப்புள்ளது.
ரூ. 1,60,000 இலக்கு: தற்போதைய வேகமான விலையேற்றத்தை வைத்துப் பார்த்தால், 2026-ம் ஆண்டின் இறுதிக்குள் அல்லது அடுத்த சில மாதங்களில் 24 கேரட் தங்கம் (10 கிராம்) ரூ. 1,60,000 என்ற எல்லையைத் தாண்டுவதற்கு அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன.
மேலும், அக்ஷ்ய திருதியை அன்று கடைகளில் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும் என்பதால், இப்போதே தற்போதைய விலையில் முன்பதிவு செய்வது லாபகரமானது. சில கடைகள் இந்த வாய்ப்புகளை வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கியுள்ளன.
இந்த நாளில் ஏன் தங்கம் வாங்கப்படுகிறது என்றால், அக்ஷய திருதியை நாளில் இல்லத்தில் மகாலட்சுமி பூஜையைச் செய்துவிட்டு தங்கம் வாங்குவது உங்கள் குடும்பத்தில் ஐஸ்வர்யத்தைப் பெருக்கும். இந்த நாளில் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்வதும், ஏழைகளுக்குத் தானம் வழங்குவதும் கோடி புண்ணியங்களைத் தரும்.
தங்கக் காசுகள் அல்லது மிகச் சிறிய அளவில் தங்கம் வாங்குவது கூட இந்த நன்னாளில் விசேஷமாகக் கருதப்படுகிறது. தங்கம் விலை ஏறுமுகமாகவே இருப்பதால், இந்த அக்ஷ்ய திருதியையை ஒரு சிறந்த சேமிப்புத் திட்டமாகப் பார்த்து வாங்குவது புத்திசாலித்தனம்.
நகைக்கடைக்குச் செல்ல முடியாதவர்கள் 'டிஜிட்டல் கோல்ட்' மூலமாகவும் குறைந்த முதலீட்டில் தங்கம் வாங்கத் திட்டமிடலாம்.