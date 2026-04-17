English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
அட்சய திருதியை 2026: தங்கத்தின் விலையை லாக் செய்வது லாபமா? அல்லது தந்திரம் உள்ளதா?

1 /10

அட்சய திருதியை நெருங்கி வரும் வேளையில், தங்கம் வாங்குபவர்களைக் கவரும் வகையில் நகைக்கடைகள் மற்றும் ஆன்லைன் தளங்கள் ஒரு புதிய சலுகையை முன்வைத்துள்ளன. அதுதான் "தங்க விலை லாக்" (Gold Price Lock) வசதி. தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலையில் பெரும் ஏற்ற இறக்கங்கள் நிலவி வரும் சூழலில், பொதுமக்களுக்கு இது ஒரு வரப்பிரசாதமா அல்லது மார்க்கெட்டிங் தந்திரமா என்பதை விரிவாகப் பார்ப்போம்.  

2 /10

தங்கம் விலை லாக் சலுகை எப்படிச் செயல்படுகிறது?. உதாரணமாக, Instamart போன்ற தளங்களில் இந்தச் சலுகை இரண்டு எளிய நிலைகளில் வழங்கப்படுகிறது. ஏப்ரல் 10 - 16க்குள் ஒரு சிறிய முன்பணத்தைச் செலுத்தி, அதாவது 500 ரூபாயாக கூட இருக்கலாம், தங்கம் அல்லது வெள்ளி நாணயங்களின் விலையை இப்போதே லாக் செய்யலாம்.  

3 /10

ஏப்ரல் 19 ஆம் தேதி அட்சய திருதியை அன்று மீதித் தொகையைச் செலுத்த வேண்டும். அன்றைய தினம் சந்தை விலை அதிகமாக இருந்தால், நீங்கள் லாக் செய்த குறைந்த விலையிலேயே தங்கம் கிடைக்கும். ஒருவேளை சந்தை விலை குறைந்திருந்தால், அந்த குறைந்த விலையிலேயே நீங்கள் தங்கத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம். சுருக்கமாகச் சொன்னால், விலை உயர்ந்தால் உங்களுக்குப் பாதுகாப்பு, விலை குறைந்தால் உங்களுக்கு லாபம்.  

4 /10

பிபி ஜூவல்லர்ஸ் இயக்குனர் பியூஷ் குப்தா கூறுகையில், "அதிவேகமாக உயர்ந்து வரும் தங்கம் விலையிலிருந்து வாடிக்கையாளர்களைப் பாதுகாக்கவே இந்த முன்பதிவு வசதி வழங்கப்படுகிறது. இது வாடிக்கையாளர்களுக்கு மன அமைதியைத் தரும்," என்கிறார்.  

5 /10

அக்மோரா நிறுவனத்தின் நிறுவனரான நமிதா கோத்தாரி கூறுகையில், "இந்த வசதி நுகர்வோர் தங்களின் பட்ஜெட்டைத் திட்டமிடவும், கடைசி நேர நெரிசலைத் தவிர்க்கவும் உதவுகிறது," எனத் தெரிவித்துள்ளார்.  

6 /10

இதில் ஒளிந்துள்ள நுணுக்கங்கள் என்ன? என்பதை விரிவாக பார்க்கலாம். லாக் செய்யப்பட்ட விலை என்பது தங்கத்தின் விலைக்கு மட்டுமே பொருந்தும். செய்கூலி (Making Charges), சேதாரம் மற்றும் GST ஆகியவை இறுதிப் பில்லில் கூடுதலாகச் சேரும்.  

7 /10

இந்தச் சலுகை சில குறிப்பிட்ட டிசைன்கள் அல்லது எடைகளுக்கு (எ.கா: 1 கிராம், 5 கிராம்) மட்டுமே பொருந்தக்கூடும். சில நேரங்களில் நீங்கள் செலுத்தும் முன்பணம் (Advance) திருப்பித் தரப்பட மாட்டாது. அதே கடையில் அல்லது தளத்தில்தான் நீங்கள் வாங்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கும்.  

8 /10

டிஜிட்டல் தங்கம் எச்சரிக்கை: ஆன்லைன் தளங்களில் வாங்கப்படும் டிஜிட்டல் தங்கம் RBI-ன் நேரடி ஒழுங்குமுறைக்குக் கீழ் வராது என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.  

9 /10

தங்கத்தை ஆபரணமாக அன்றி முதலீடாகப் பார்ப்பவர்கள் Gold ETFs அல்லது Sovereign Gold Bonds போன்ற வழிகளைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். இதில் சேமிப்புக் கிடங்கு அல்லது தூய்மை குறித்த கவலைகள் இருக்காது.  

10 /10

"விலை லாக்" வசதி நிச்சயமாக ஒரு சௌகரியமான முறைதான். ஆனால், வாங்குவதற்கு முன் அதன் விதிமுறைகள், தூய்மைச் சான்றிதழ் மற்றும் செய்கூலி ஆகியவற்றைத் தெளிவாகச் சரிபார்ப்பதே புத்திசாலித்தனம்.  

Akshaya Tritiya Gold price Gold price lock Gold buying guide Gold Investment

Next Gallery

