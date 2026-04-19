அட்சய திருதியை: உருவான 5 ராஜயோகங்கள்.. இந்த 4 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட்.. பொற்காலம் ஆரம்பம்!

Akshaya Tritiya 5 Rajayogam: அட்சய திருதியை இன்று (ஏப்ரல் 19) கொண்டாடப்படும் நிலையில், இந்த மங்களகரமான நாளில் 5 ராஜயோகங்கள் உருவானது. இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு நல்ல பலன்களை அள்ளிக் கொடுக்கும்.
Akshaya Tritiya 5 Rajayogam: 100 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அட்சய திருதியை நாளில் 5 ராஜயோகங்கள் உருவானது ஜோதிட ரீதியாக முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.
அட்சய திருதியை இன்று (ஏப்ரல் 19) கொண்டாடப்படுகிறது. இந்தாண்டு அட்சய திருதியை இரண்டு நாட்கள் நீடித்து இருக்கும். அதன்படி, ஏப்ரல் 19ஆம் தேதி காலை 10.49 மணிக்கு தொடங்கி, ஏப்ரல் 20ஆம் தேதி காலை 7.27 மணி வரை அட்சய திருதியை நீட்டித்திருக்கும். எனவே, இந்த நாளில் தங்கம் வாங்குவது செல்வத்தை அதிகரிக்கும் என நம்பப்படுகிறது.
அட்சய திருதியை நாளில் மங்களகரமான 5 ராஜயோகங்களும் உருவாகிறது. அதாவது, கஜகேசரி யோகம், திரிபுஷ்கர யோகம், சர்வார்த்த சித்தி யோகம், சச மற்றும் மாளவ்ய யோகம், ரவி யோகம், அட்சய யோகம் போன்றவை உருவாகிறது. இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளிக் கொடுக்கும். ரிஷபம், சிம்மம், கும்பம், விருச்சிகம் ஆகிய ராசிகள் நல்ல பலன்களை பெறுவார்கள்.
ரிஷபம் - அட்சய திருதியை நாளில் உருவாகும் 5 ராஜயோகங்களால் ரிஷப ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டம், செல்வத்தை அள்ளிக் கொடுக்கும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். இன்றைய நாளில் தங்கத்தை வாங்குவது உங்களுக்கு செல்வ செழிப்பை ஏற்படுத்தும். இந்த நாளில் உங்கள் குடும்பத்தில் இருந்து வந்த மனக் கசப்புகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். நிதி நிலைமை மேம்படும்.
சிம்மம் - அட்சய திருதியை நாளில் உருவாகும் 5 ராஜயோகங்களால் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வத்தை உங்களுக்கு அள்ளிக் கொண்டு வரும். உங்களுக்கு இருந்து தனிப்பட்ட பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்கள் நிதி ரீதியாக உங்களுக்கு உதவி செய்வார்கள். இந்த புனித நாளில் லட்சுமியின் அருளை நீங்கள் முழுமையாக பெறுவீர்கள். மேலும், கடன் தொல்லையில் இருந்து விடுபடுவீர்கள். பணியிடத்தில் உங்களுக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும்.
கும்பம் - அட்சய திருதியை நாளில் உருவாகும் 5 ராஜயோகங்களால் உங்கள் குடும்பத்தில் செல்வம் பெருகும். எதிர்பார்த்த வழிகளில் இருந்து உங்களுக்கு பணம் தேடி வரும். உங்களது சேமிப்பு அதிகரிக்கும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். இந்த நாளில் நீங்கள் தங்கம் வாங்க வாய்ப்புள்ளது. அதோடு, உங்களின் வருமானம் அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. மொத்தத்தில் அட்சய திருதியை நாளில் உங்களுக்கு தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும்.
விருச்சிகம் - அட்சய திருதியை நாளில் 5 ராஜயோங்களால் விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு செல்வம் பெருகும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டமாக இருக்கும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். கல்வி ரீதியாக வெளிநாடு பயணம் மேற்கொள்ள வேண்டும். புதிய தொழில் தொடங்க சிறந்த நேரமாக இருக்கும். பழைய முதலீடுகளில் இருந்து அதிகமான லாபத்தை பெறுவீர்கள். மேலும், வீட்டில் சுப காரியங்கள் நடக்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)