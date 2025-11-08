English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 40 வயதை கடந்துவிட்டீர்களா? இந்த 5 உடற்பயிற்சிகளை தினமும் தவறாமல் செய்யுங்கள்!

40 வயதை கடந்துவிட்டீர்களா? இந்த 5 உடற்பயிற்சிகளை தினமும் தவறாமல் செய்யுங்கள்!

40 வயதிற்கு மேற்பட்ட ஆண், பெண் இருபாலரும் தங்கள் உடல் ஆரோக்கியத்தை பேணவும், தசை மற்றும் எலும்புகளின் வலிமையை மேம்படுத்தவும், இதயத்தை பாதுகாக்கவும் சில குறிப்பிட்ட உடற்பயிற்சிகளை செய்வது மிகவும் அவசியம் என்று மருத்துவ நிபுணர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர். 
வேகமான நடைப்பயிற்சி தினமும் குறைந்தது 30 நிமிடங்களாவது, நடப்பதற்கென்றே நேரம் ஒதுக்கி, கைகளை நன்கு வீசி, வேகமாக நடக்க வேண்டும். முன்னோக்கி நடப்பது, பின்னோக்கி நடப்பது, பக்கவாட்டில் நடப்பது என பயிற்சியில் சிறு சிறு மாற்றங்களையும் செய்யலாம். இந்தப் பயிற்சி, இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதுடன், உடலில் உள்ள கெட்ட கொழுப்பைக் கரைத்து, மன அமைதியையும் தருகிறது. 

யோகா வாரத்திற்கு மூன்று அல்லது நான்கு முறையாவது, ஒரு தேர்ந்த யோகா பயிற்சியாளரின் உதவியுடன் யோகா செய்வது நல்லது. சூரிய நமஸ்காரம், பிராணாயாமம் மற்றும் பல்வேறு ஆசனங்கள், மனதை நெகிழ்வுத்தன்மையுடன் வைத்திருக்கவும், சுவாசத்தைச் சீராக்கவும், மன அமைதியை மேம்படுத்தவும், உடலில் ஹார்மோன்களைச் சமநிலைப்படுத்தவும் உதவுகின்றன.

லேசான எடை பயிற்சி ஜிம்மிற்கு சென்று தான் எடை பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்பதில்லை. சிறிய அளவிலான டம்பெல்ஸ் (Dumbbells) அல்லது ரெசிஸ்டன்ஸ் பேண்டுகளை (resistance band) கொண்டு வீட்டிலேயே எளிய பயிற்சிகளைச் செய்யலாம்.

சைக்கிள் ஓட்டுதல் தினமும் 20 முதல் 30 நிமிடங்கள் மிதமான வேகத்தில் சைக்கிள் ஓட்டுவது, இதயம் மற்றும் நுரையீரலின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது. 

சமநிலை திடீரென ஏற்படும் தசைப்பிடிப்பு, மூட்டு வலிகள் போன்றவற்றிற்கு, நீட்சி பயிற்சிகள் உடனடி நிவாரணம் அளிக்கும்.அதேபோல, ஒற்றைக்காலில் நிற்பது, தை சி போன்ற சமநிலை பயிற்சிகள், வயதான காலத்தில் எதிர்பாராத விதமாக கீழே விழுவதைத் தடுத்து, உடலுக்கு ஒரு ஸ்திரத்தன்மையைத் தருகின்றன.  

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

