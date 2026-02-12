தமிழகத்தில் பவர்கட்.. நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளில் முழு லிஸ்ட்!

Shutdown: தமிழகத்தில் நாளை (பிப்ரவரி 13) வெள்ளிக்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள் குறித்து இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம்.
Tamil Nadu Power Cut Areas Friday (February 13): தமிழகத்தில் பொதுவாக பராமரிப்பு பணிக்காக மின்தடை செய்யப்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில், நாளை (பிப்ரவரி 13) தமிழகத்தின் சில பகுதிகள் மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது.
சென்னை மின்தடை பகுதிகள்: ஐயப்பன்தாங்கல்: மேட்டு தெரு, ஈவிபி பார்க், தனலட்சுமி நகர், சுப்பையா நகர், பாலாஜி அவென்யூ, பத்மாவதி நகர், சுப்ரமணி நகர், விஜிஎன் நகர், கருமாரி அம்மன் நகர்.
அம்பத்தூர்: கல்லிக்குப்பம், ஓம் சக்தி நகர், கங்கை நகர், கணேஷ் நகர், அம்பத்தூர் சர்வீஸ் சாலை.
திண்டுக்கல் மின்தடை பகுதிகள்: வேடசந்தூர் - குட்டம், மின்னுக்கம்பட்டி. ஒட்டன்சத்திரம்: கல்லிமண்டயம், மாண்டவாடி, பொருளூர், டிஎம்சி பாளையம், கே.கீரனூர்.
பழனி: அமரபூண்டி, மஞ்சநாயக்கன்பட்டி, கணக்கன்பட்டி, ருக்குவார்பட்டி, சிந்தல்வாடன்பட்டி, ஆர்.பி.புதூர், சத்திரப்பட்டி, புதுக்கோட்டை, மஞ்சனைச்செல்வன்பட்டி பகுதி, காளிபட்டி, போடுவார்பட்டி, சோங்கப்பட்டி.
பழனி: தொப்பம்பட்டி, அப்பனூத்து, வேப்பன்வல்சு, பாப்பம்பட்டி, சித்தரேவு, எரவிமங்கலம், ஆண்டிபட்டி ஆகிய பகுதிகளில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளில் மக்கள் அதற்கேற்றவாறு தங்களை பணிகளை திட்டமிடுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.