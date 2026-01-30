நாளை சனிக்கிழமை.. தமிழ்நாட்டில் எங்கெல்லாம் மின்தடை? முழு லிஸ்ட் இங்கே!

TN Shutdown Areas: தமிழ்நாட்டில் நாளை (ஜனவரி 31) சனிக்கிழமை எங்கெல்லாம் மின்தடை ஏற்படுகிறது என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்,.
Tamil Nadu Tomorrow (January 31) Shutdown Areas: தமிழ்நாட்டில் மின் பராமரிப்பு காரணமாக அவ்வப்போது மின்தடை செய்யப்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில்,நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள் என்னென்ன என்பதை இங்கு பார்க்கலாம்.
ஈரோடு: எழுமாத்தூர், மாங்கராடு, செல்லத்தாபாளையம், பாண்டிபாளையம், எல்லக்கடை, காத்தக்கிணறு, குளவிளக்கு, மொடக்குறிச்சி, குளூர், மணியம்பாளையம், வெள்ளப்பெட்டாம்பாளையம், வே.புதூர், அனந்தம்பாளையம், மானூர், எரப்பம்பாளையம்.
ஈரோடு: சிவகிரி, வேட்டுவபாளையம், காக்கம், கோட்டாலம், மின்னபாளையம், பாலமங்கலம், வீரசங்கிலி, கல்லாபுரம்கோட்டை, வேலங்காட்டுவலசு, எல்லக்கடை, குளவிளக்கு, கரகாட்டுவலசு, கோவில்பாளையம், ஆயப்பரப்பு, மூலப்பாளைய.
ஈரோடு: கஸ்பாபேட்டை, முள்ளம்பரப்பு, சின்னியம்பாலம், வேலங்காட்டுவலசு, பொட்டிநாயக்கன்வலசு, வீரப்பம்பாளையம், 46 புதூர், ரங்கம்பாளையம், குறிகாரன்பாளையம், செல்லப்பம்பாளையம், கோவேந்தநாயக்கன்பாளையம், நஞ்சை ஊத்துக்குளி.
புதுக்கோட்டை: சிப்காட் முழுப் பகுதியும், தனாலூர் பகுதி முழுவதும், அன்னவாசல் நுழைவாயில் பகுதி, அன்னப்பனை பகுதி முழுவதும்.
கோயம்புத்தூர்: குப்பேபாளையம், ஒன்னிபாளையம், சி.கே.பாளையம்,கள்ளிபாளையம், காட்டம்பட்டி, செங்காளிபாளையம், கரிச்சிபாளையம், வடுகபாளையம், கதவுக்கரை, மொண்டிகாலிபுத்தூர், மூணுகட்டியூர், ரங்கப்பகவுண்டன்புதூர்.
கோயம்புத்தூர்: அன்னூர், படுவம்பள்ளி, கஞ்சப்பள்ளி, காக்காபாளையம், சொக்கம்பாளையம், மேட்டுப்பாளையம், சிறுமுகை, ஆலங்கொம்பு, ஜடையம்பாளையம், தேரம்பாளையம், காந்திபுரம், சித்தாபுதூர், டாடாபாத், ஆவாரம்பாளையம் பகுதி, மேட்டுப்பாளையம் சாலை, சர்க்யூட் ஹவுஸ், விமானப்படை, சுக்ரவார்பேட்டை, மரக்கடை, ராம்நகர், சாய்பாபா காலனி, பூமார்க்கெட், ரேஸ் கோர்ஸ், சிவானந்தா.
சென்னை: ராமாபுரம், மணப்பாக்கம், முகலிவாக்கம், கொளப்பாக்கம், ஜெய் பாலாஜி என்ஜிஆர், வெங்கடேஸ்வரா என்ஜிஆர், வள்ளுவர் சாலை, கோத்தாரி என்ஜிஆர், மவுண்ட் பூந்தமல்லி சாலை, கிருஷ்ணவேணி என்ஜிஆர், சிஆர்ஆர் பிஆர்எம், ராமமூர்த்தி ஏவ், மேக்ஸ்வொர்த் என்ஜிஆர், ஏஜிஎஸ், ஐபிஎஸ் காலனி, வளப்பந்தல், வேம்பி, தோணிமேடு, செங்கணவரன் மற்றும் மாம்பாக்கம் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகள்.
வேலூர்: தொட்டபாளையம், செண்பாக்கம், எரியங்காடு, விரிஞ்சிபுரம், காட்பாடி சாலை, புதிய பேருந்து நிலையம், கஸ்பா, கோணவட்டம், போகை, சேதுவாலை, பஸ்சர், காந்தி சாலை மற்றும் வேலூர் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகள், ஆபிசர்ஸ் லைன், ஓல்ட் டவுன், வசந்தபுரம், சாலவென்பேட்டை, செல்வபுரம், காஸ்பா, வேலூர் பஜார் மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகள், சேதுவளை, விஞ்சிபுரம், எம்.வி. பாளையம், பொய்கை, பொய்கைமோட்டூர் கழனிப்பாக்கம், எரியங்காடு சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகள்.