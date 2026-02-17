தமிழகத்தில் பவர் கட்.. நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!

Tamil Nadu Shutdown Areas Tomorrow February 18 Wednesday: தமிழகத்தில் நாளை (பிப்ரவரி 18) புதன்கிழமை எங்கெல்லாம் மின்தடை ஏற்பட உள்ளது என்பதை இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.
தமிழகத்தில் மின் பராமரிப்பு காரணமாக அவ்வப்போது மின்தடை செய்யப்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில், நாளை (பிப்ரவரி 18) பல்வேறு இடங்களில் மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது.
தஞ்சாவூர்: மதுக்கூர், தாமரன்கோட்டை, திருக்கனூர்பட்டி, அற்புதபுரம் ஆகிய பகுதிகளில் நாளை மின்தடை ஏற்பட இருக்கின்றன.
புதுக்கோட்டை: ஆலங்குடி பகுதி முழுவதும், மலையூர் பகுதி முழுவதும், வடகாடு பகுதி முழுவதும் மின்தடை ஏற்பட இருக்கின்றன.
தேனி: தேனி, உப்பார்பட்டி, குன்னுார், தோப்புப்பட்டி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகள் மின்தடை ஏற்பட இருக்கின்றன.
திண்டுக்கல்: பாளையம், ராமகிரி, கல்லிப்பட்டி, அணியாப்பூர், எம்.கயத்தார், கூடலூர் பகுதி, கருகால் பகுதி, எரியோடு, பாகநத்தம், மல்வார்பட்டி, தொட்டணம்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்பட இருக்கின்றன.
கரூர்: புஞ்சை புகளூர், வேலாயுதம்பாளையம், தோட்டக்குறிச்சி, தளவாபாளையம், தவிடுபாளையம், நடையனூர், சேமங்கி, நொய்யல் மற்றும் நொய்யல் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்பட இருக்கின்றன.