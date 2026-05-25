/Coimbatore Power Cut: கோவையில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்.. முழு லிஸ்ட் இதோ!

Coimbatore Power Cut Areas Tomorrow (May 26 - Tuesday): கோவை மற்றும் பொள்ளாச்சியின் முக்கிய பகுதிகளில் நாளை (மே 26) மின் விநியோகம் நிறுத்தம். எந்தெந்த பகுதிகள்? உள்ளே பார்ப்போம்!
கோவை மாநகர் மற்றும் பொள்ளாச்சி சுற்றியுள்ள முக்கிய பகுதிகளில் நாளை (மே 26) மாதாந்திர மின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் என்று மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
பொள்ளாச்சி: ஆலமரத்தூர், பொட்டியாம்பாளையம், கொங்கல்நகரம், பொட்டிநாயக்கனூர், சோமவாரப்பட்டி, அம்மாபட்டி, பெத்தாம்பட்டி, அணைக்கடவு, மூலனூர், விருகல்பட்டிபுதூர், ஆர்.சி.பி.உரம், எஸ்.ஜி.புதூர், எழுபநகரம், சிக்கனூத்து, ஆமணக்குடவு ஆகிய பகுதிகளில் நாளை மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது.
கோவை மாநகர்: ஆரோக்கியசாமி சாலை, ராமச்சந்திரா சாலை, டி.பி.ரோடு, லாலி சாலை, தடாகம் சாலை, கவுலிபிரவுன் சாலை, , டி.வி.சாமி சாலை, சுக்கிரவாரி பெட், காந்தி பார்க், கோபால் லே-அவுட், சாமியார் நியூ செயின்ட், எட்டியார் தெரு, ராஜா தெரு ஆகிய பகுதிகளில் நாளை மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது.
கோவை மாவட்டம் மட்டுமல்லாமல், தமிழகத்தின் இன்னும் பல்வேறு இடங்களில் மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது. குறிப்பாக கரூர், திருச்சி, ஈரோடு உள்ளிட்ட மாவட்டங்களின் மின்தடை செய்யப்பட இருக்கிறது.
நேரம்: நாளை காலை 9:00 மணி முதல் மாலை 4:00 மணி வரை.
காரணம்: மாதாந்திர மின் பராமரிப்புப் பணிகள் மற்றும் மரக்கிளைகள் அகற்றும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன. பராமரிப்புப் பணிகள் சீக்கிரமாக முடிந்தால், குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு முன்பே மின் விநியோகம் வழங்கப்படும்.
எனவே, பொதுமக்கள் தங்களுக்கு தேவையான தண்ணீர் மற்றும் மின்சார தேவைகளை முன்கூட்டியே திட்டமிட்டுக்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.