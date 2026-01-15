Pongal 2026: பொங்கல் பண்டிகையில் இந்த 2 உணவுகளை சேர்க்க கூடாது!

பொங்கல் பண்டிகையில் வீட்டில் கஷ்டம் வராமல் இருக்க வாஸ்து சாஸ்திரப்படி பின்வரும் 2 உணவுகளை கட்டாயம் தவிர்க்க வேண்டும்!
தமிழர்களின் முக்கிய திருநாளான பொங்கல் பண்டிகை, சூரிய பகவானுக்கும் இயற்கைக்கும் நன்றி செலுத்தும் விதமாக கொண்டாடப்படுகிறது. இத்தகைய நாளில், நம் வீட்டில் நேர்மறை ஆற்றல் பெருகவும், கஷ்டங்கள் நீங்கவும் வாஸ்து சாஸ்திரத்தின்படி சில உணவுகளை கண்டிப்பாக தவிர்க்க வேண்டும் என்று நிபுணர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
வாஸ்து சாஸ்திரங்களின்படி, வெங்காயம் மற்றும் பூண்டு ஆகியவை Tamasic உணவுகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இவை மனிதர்களுக்குள் கோபம், ஆசை மற்றும் அறியாமை போன்ற உணர்வுகளைத் தூண்டக்கூடியவை.
எனவே, தெய்வீக வழிபாட்டிற்குரிய பொங்கல் நாளில், சாத்வீகமான உணவை மட்டுமே சமைக்க வேண்டும். சமையலில் வெங்காயம் மற்றும் பூண்டைக் கண்டிப்பாகச் சேர்க்கக்கூடாது.
பொங்கல் என்பது உயிரினங்களுக்கும் நன்றி தெரிவிக்கும் விழா. இந்நாளில் அசைவ உணவுகளை சமைப்பதோ அல்லது உண்பதோ வீட்டில் எதிர்மறை ஆற்றலை ஈர்க்கும்.
இது லட்சுமி கடாட்சத்தை விலக்கி, வறுமை மற்றும் கஷ்டங்களை வரவழைக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது. எனவே, அசைவத்தைத் தவிர்ப்பது அவசியம்.
வாஸ்து குறிப்புகளின்படி, மகர சங்கராந்தி மற்றும் பொங்கல் தினங்களில் சிவப்பு கீரை மற்றும் பசலைக்கீரை ஆகியவற்றை சமைப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது.