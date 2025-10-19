தீபாவளி அன்று இந்த 4 தவறை மட்டும் செய்ய வேண்டாம்!

தீபாவளிக்கு சின்னச்சின்ன விஷயங்களில் கவனம் செலுத்தினால், அது பெரிய பாதிப்புகளை தடுக்க உதவும். என்ன என்ன முன்னெச்சரிக்கை தேவை என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தீபாவளி என்பது குடும்பத்துடன் கூடி மகிழும் ஒரு உன்னதமான கொண்டாட்டம். இந்த மகிழ்ச்சியான நாளில் நீங்கள் தவிர்க்க வேண்டிய ஐந்து முக்கிய தவறுகள் உள்ளன. அவற்றை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தீபாவளி அன்று பழைய ஆடைகளை அணிய கூடாது. இந்த விஷேச நாளில் பழைய ஆடைகளை அணிவது பண்டிகையின் உற்சாகத்தை குறைத்துவிடும்.
தீபாவளி என்பது ஆண்கள் தங்களை ஒரு விருந்தினராக கருதாமல், வீட்டு வேலைகளில் பங்கெடுக்க வேண்டும். விளக்கு ஏற்றுவது, குழந்தைகளை கவனிப்பது போன்ற வேளைகளில் ஈடுபடலாம்.
பண்டிகை என்ற பெயரில் அளவுக்கு அதிகமாக இனிப்புகளையும், வறுத்த உணவுகளையும் உண்பது அல்லது மது அருந்துவது போன்றவை உடல் நலத்திற்கு கேடு விளைவிப்பதோடு, குடும்பத்தின் மகிழ்ச்சியையும் சீர்குலைக்கும். இதனை தவிர்ப்பது நல்லது.
தீபாவளி சமயத்தில் நண்பர்களுடன் சேர்ந்து சீட்டு விளையாடுவது போன்ற சூதாட்டங்களில் ஈடுபடும் பழக்கம் சிலருக்கு உண்டு. இது பண இழப்புக்கு வழிவகுத்து, பண்டிகை நாட்களில் குடும்பத்தில் தேவையற்ற மன அழுத்தத்தையும், சண்டைகளையும் உருவாக்கும்.
பட்டாசு வெடிப்பது தீபாவளியின் முக்கிய அங்கம். ஆனால், பாதுகாப்பு விஷயத்தில் அலட்சியமாக இருக்கக்கூடாது. குழந்தைகளை தனியாக பட்டாசு வெடிக்க விடாமல், பெரியவர்களின் மேற்பார்வையில் பாதுகாப்பான முறையில் வெடிப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.