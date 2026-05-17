/தங்கம், வெள்ளி வாங்கும்போது... கட்டாயம் தவிர்க்க வேண்டிய 6 தவறுகள்!

தங்கம் அல்லது வெள்ளியை வாங்குவதற்கு முன், அதன் தூய்மை, கட்டணங்கள், சேமிப்பு செலவு, விலை ஏற்ற இறக்கம் மற்றும் சரியான முதலீட்டு வடிவம் ஆகியவற்றை சரிபார்க்க வேண்டும்.
தங்க நகை வாங்கினால் அதுவே சிறந்த முதலீடு என்று பலர் நினைப்பார்கள். ஆனால், நகைகளில் செய்கூலி, சேதார கட்டணம், மறுவிற்பனையில் ஏற்படும் இழப்பு போன்றவை இருப்பதால், அது எப்போதும் லாபகரமானதாக இருக்காது.
தங்கம் அல்லது வெள்ளி வாங்கும்போது அதன் தூய்மை மற்றும் தரத்தை சரியாக சரிபார்ப்பது மிகவும் முக்கியம். ஹால்மார்க் சான்று, வெள்ளியின் தரநிலை போன்ற விவரங்களை கவனிக்காமல் வாங்கினால், பின்னர் அதன் மதிப்பில் பிரச்சினை ஏற்படலாம்.
தங்க நாணயம் அல்லது தங்கக் கட்டி வாங்கும்போதும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். சில நேரங்களில் சந்தை விலையை விட அதிகமாக கட்டணம் செலுத்த வேண்டிய சூழல் வரும். இதனால், முதலீட்டின் லாபம் குறைய வாய்ப்பு உள்ளது.
தங்கத்தை வீட்டில் வைத்தாலும் சரி, வங்கி லாக்கரில் வைத்தாலும் சரி, பாதுகாப்பு செலவு தனியாக வரும். சிலர் இதை முன்கூட்டியே கணக்கில் எடுக்காமல் வாங்கிவிடுகிறார்கள். ஆனால், நீண்ட கால முதலீட்டில் இந்தச் செலவுகளும் முக்கியமானவை.
வெள்ளி தங்கத்தை விட அதிகமாக விலை ஏற்ற இறக்கங்களை சந்திக்கும். அதனால், குறுகிய காலத்தில் அதன் விலை அதிகமாக உயரலாம், அதேபோல் திடீரென குறையவும் செய்யலாம். இந்த ஆபத்தை புரிந்து கொண்டு தான் வாங்க வேண்டும்.
தங்க நாணயம், கட்டி, ETF, நகை என ஒவ்வொரு வடிவத்துக்கும் தனித்தனியான பலன்களும் குறைகளும் உள்ளன. உங்களுடைய நோக்கம் லாபமா, பாதுகாப்பா, அல்லது எளிதாக விற்கக்கூடிய சொத்தா என்பதைக் கருத்தில் கொண்டு தேர்வு செய்வது சிறந்தது.