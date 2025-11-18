அடிக்கடி கிரிவலம் போறவரா நீங்கள்? திருவண்ணாமலையில் இந்த தவறை செய்ய வேண்டாம்!

திருவண்ணாமலை கோவிலில் கிரிவலம் செல்லும் போது சில விஷயங்களை கவனிக்க வேண்டும். அவை என்னவென்று தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.
திருவண்ணாமலையில் உள்ள அண்ணாமலையார் கோவிலில் கிரிவலம் செல்வதால், வாழ்க்கையில் உள்ள அனைத்து பிரச்சனைகளும் தீரும் என்பது பக்தர்களின் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையாக உள்ளது.
இந்த கோவிலில் பக்தர்கள், பௌர்ணமி மற்றும் அமாவாசை நாட்களில் கிரிவலம் வந்து அண்ணாமலையாரை வழிபடுவதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர்.
கிரிவலத்தை எப்போது வேண்டுமானாலும் மேற்கொள்ளலாம் என்றாலும், மூன்று மாதங்களில் வரும் அமாவாசை அல்லது பௌர்ணமி நாட்களில் கிரிவலம் வருவது சிறப்பு வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது.
திருவண்ணாமலை ராஜகோபுரத்தில் கிரிவலத்தை தொடங்கி, மீண்டும் ராஜகோபுரத்திலேயே முடிப்பது மிகவும் முக்கியமானதாக கூறப்படுகிறது.
இவ்வாறு சரியான முறையில் கிரிவலம் மேற்கொள்வதால் செல்வம், வேலைவாய்ப்பு, தொழிலில் முன்னேற்றம் மற்றும் லாபம் போன்றவை கிடைக்கும் என நம்பப்படுகிறது.
கிரிவலம் செல்லும்போது சில குறிப்பிட்ட வழிபாட்டு முறைகளை கவனத்தில் கொள்வது அவசியம் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.