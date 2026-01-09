பொங்கல் விடுமுறை! பள்ளிகளுக்கு இத்தனை நாட்கள் லீவா? குஷியில் மாணவர்கள்!

Pongal School Holiday: பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு, பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு அளிக்கப்படும் விடுமுறை நாட்கள் குறித்த தகவலை இங்கு பார்ப்போம். இதன் மூலம், மாணவர்கள் பொங்கலுக்கு எத்தனை நாட்கள் விடுமுறை வருகிறது என்பதை பார்க்கலாம்.
Tamil Nadu School Holiday Latest News: பொங்கல் பண்டிகைக்கு 4 நாட்கள் விடுமுறை இருக்கும். இருப்பினும், பொங்கல் விடுமுறை குறித்து தமிழக அரசு விரைவில் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஜனவரி மாதம் என்றாலே மாணவர்கள் உற்சாகம் தான். ஏனென்றால் ஜனவரி மாதத்தில் அதிகப்படியாக விடுமுறைகள் வருகிறது. அதாவது, புத்தாண்டு, பொங்கல், குடியரசுத் தினம் போன்ற பண்டிகைகைகள் அடுத்தடுத்து வருகிறது. இதனால், பள்ளி மாணவர்களுக்கு தொடர் விடுமுறை வருகிறது.
அந்த வகையில், இன்னும சில தினங்களில் 2026ஆம் ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகை வருகிறது. இதனால், பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு எத்தனை நாட்கள் விடுமுறை வருகிறது வரும் என கேள்வி எழுந்துள்ளது. அதன்படி, ஜனவரி 15ஆம் தேதி வியாழன் கிழமை பொங்கல் பண்டிகை, ஜனவரி 16ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை மாட்டுப் பொங்கல்/திருவள்ளூவர் தினம், ஜனவரி 17ஆம் தேதி சனிக்கிழமை காணும் பொங்கல்/உழவர் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது.
எனவே, பொங்கல் பண்டிகைக்கு 4 நாட்கள் விடுமுறை வருகிறது. ஞாயிற்றுக் கிழமையுடன் சேர்த்து 4 நாட்கள் விடுமுறை வருகிறது. இதற்கிடையில், பொங்கல் பண்டிகைக்கு சொந்த ஊர்களுக்கு மக்கள் செல்லும் வகையில், ஜனவரி 14ஆம் தேதி புதன்கிழமையும் விடுமுறை அறிவிக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இருப்பினும், இதுகுறித்து தமிழக அரசு முடிவு எடுத்து அறிவிப்பை வெளியிடும். தற்போதைய தகவலின்படி, பொங்கல் பண்டிகைக்கு பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு 4 நாட்கள் விடுமுறை வருகிறது. இதனால் மாணவர்கள் குஷியில் உள்ளனர். அரையாண்டு தேர்வு முடிந்து தான், ஜனவரி 5ஆம் தேதி தான் பள்ளிகள் திறக்கப்பட்ட நிலையில், மீண்டும் ஒரு நீண்ட விடுமுறை கிடைப்பது மாணவர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
இதற்கிடையில், பொங்கல் விடுமுறைக்கு பலரும் சொந்த ஊர்களுக்கு செல்கின்றனர். இதற்காக தமிழக போக்குவரத்து கழகம் சார்பில் சிறப்பு பேருந்துகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, சென்னையில் இருந்து பிற மாவட்டங்களுக்கும், இதர மாவட்டங்களுக்கும் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகிறது.
அதாவது, ஜனவரி 10ஆம் தேதி முதல் ஜனவரி 18ஆம் தேதி வரை சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகிறது. மேலும், தென் மாவட்டங்கள், கோவை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுக்கு சிறப்பு ரயில்களும் இயக்கப்படுகிறது. இதனால், பொங்கல் விடுமுறைக்கு ஊருக்கு செல்ல மக்கள் திட்டமிட்டு வருகின்றனர்.
மேலும், பொங்கல் விடுமுறை முடிந்து மக்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு திரும்பவும் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகிறது. மேலும், ஜனவரி 19ஆம் தேதி திங்கள்கிழமை அல்லது ஜனவரி 14ஆம் தேதி போகி பண்டிகைக்கு விடுமுறை கிடைக்குமா என்ற தகவல் எதுவும் வெளிவரவில்லை. இதுகுறித்து பள்ளிக்கல்வித்துறை விரைவில் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.