  • குஷியில் மாணவர்கள்! ஜனவரி 28ம் தேதி பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. வெளியான அறிவிப்பு

குஷியில் மாணவர்கள்! ஜனவரி 28ம் தேதி பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. வெளியான அறிவிப்பு

Thiruvarur Local Holiday: திருவாரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள 3 வட்டங்களுக்கு  மட்டும் ஜனவரி 28ஆம் தேதி பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  இதனால், மாணவர்கள் குஷியில் உள்ளனர். 

Tamil Nadu School Holiday Latest News: மன்னார்குடியில் உள்ள ஸ்ரீராஜகோபாலசுவாமி கோயிலில் அன்றைய தினம் மகாகும்பாபிஷேகம் நடைபெற உள்ளது. இதனையொட்டி, திருவாரூரில் உள்ள மூன்று வட்டங்களுக்கு மட்டும் உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
2025-26ஆம் கல்வியாண்டு நடந்து வருகிறது. பள்ளி மாணவர்களுக்கு அரையாண்டு தேர்வு முடிந்து, தற்போது முழு ஆண்டு தேர்வுக்கு தயாராகி வருகின்றனர். தற்போது தான் மாணவர்களுக்கு பொங்கல் விடுமுறை முடிந்து பள்ளிகள் வழக்கம் போல் செயல்பட்டு வருகிறது. முழு ஆண்டு தேர்வுக்காக பாடத்தை முடிக்க ஆசிரியர்கள் தீவிரமாக உள்ளனர். 

இந்த நிலையில், மாணவர்களுக்கு விடுமுறை குறித்த முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, திருவாரூர் மாவட்ட நிர்வாகம் இந்த முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, திருவாரூர் மாவட்டத்தில் உள்ளள மூன்று வட்டங்களுக்கு  ஜனவரி 28ஆம் தேதி  உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 கோயில் திருவிழா, விசேஷ தினங்களில் குறிப்பிட்ட சில மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறை அளிப்பது வழக்கம். உள்ளூர் விடுமுறை என்பது குறிப்பிட்ட மாவட்டங்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும். மற்ற மாவட்டங்களில் வழக்கம்போல் தான் கல்வி நிறுவனங்கள் இயங்கும்.    

அந்த வகையில், ஜனவரி 28ஆம் தேதி திருவாரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளி, கல்லூரிகள் அரசு அலுவலங்களுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மன்னார்குடி, நீடாமங்கலம், கொட்டூர் ஆகிய வட்டங்களில் உள்ள  பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு மட்டும் ஜனவரி 28ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை அறிவித்து மாவட்ட நிர்வாம் உத்தரவிட்டுள்ளது.   

மன்னார்குடியில் உள்ள ஸ்ரீராஜகோபாலசுவாமி கோயிலில் அன்றைய தினம் மகாகும்பாபிஷேகம் நடைபெற உள்ளது.  இந்த கும்பாபிஷேக விழாவில் உள்ளூர் மக்கள் கலந்து கொள்ளும் வகையில், மன்னார்குடி, நீடாமங்கலம், கொட்டூர் ஆகிய வட்டங்களில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு  மட்டும் ஜனவரி 28ஆம் தேதி புதன்கிழமை விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.   

மேலும், இந்த விடுமுறை ஈடுசெய்யும் வகையில், பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி சனிக்கிழமை  அன்று பள்ளிகள் வழக்கம்போல் செயல்படும் என மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது. இந்த விடுமுறை என்பது அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தும். 

தனியார் பள்ளிகளின் நிர்வாகம் எடுக்கும் முடிவின்படி, பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்படும்.  எனவே, மாணவர்களுக்கு ஜனவரி 26ஆம் தேதி திங்கள் கிழமை குடியரசு தின விடுமுறை இருக்கிறது. அதனை தொடர்ந்து, ஜனவரி 27ஆம் தேதி மட்டும் பள்ளிகள் செயல்படும். மீண்டும் திருவாரூர் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை  அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் மாணவர்கள் குஷியில் உள்ளனர். 

