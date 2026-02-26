தமிழகத்தில் நாளை (பிப்., 27) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்.. முழு லிஸ்ட் இங்கே!

Shutdown: தமிழகத்தில் நாளை (பிப்ரவரி 26) எங்கெல்லாம் மின்தடை ஏற்படுகிறது என்பது குறித்து.
Tamil Nadu Shutdown Areas Friday February 27: தமிழகத்தில் மின்பராமரிப்பு காரணமாக அவ்வப்போது மின்தடை செய்யப்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில் நாளை (பிப்ரவரி 27) சில பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது.
திருப்பூர்: கோலார்பட்டி, தேவிநாயக்கன்பட்டி, கல்வார்பட்டி, ரெங்கநாதபுரம் காசிபாளையம் ஆகிய இடங்களில் மின் தடை ஏற்பட இருக்கிறது.
நாமக்கல்: கபிலராமலை, சிறுகிணத்துப்பாளையம், அய்யம்பாளையம், பவுண்டமங்கலம், வெங்கரை, பிலிக்கல்பாளையம், இருக்கூர், மாணிக்கமடம், பஞ்சாபாளையம்.
நாமக்கல்: சேலூர்-செல்லப்பம்பாளையம், பெரியமருதூர், சின்னமரித்தூர், பாகம்பாளையம், பெரியசோளிப் ஆகிய இடங்களில் மின் தடை ஏற்பட இருக்கிறது.
நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளில் மக்கள் அதற்கேற்றவாறு தங்களை பணிகளை திட்டமிடுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.