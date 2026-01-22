தமிழ்நாட்டில் நாளை (ஜனவரி 23) எங்கெல்லாம் மின்தடை.. முழு லிஸ்ட் இங்கே!

Shutdown: தமிழ்நாட்டில் நாளை (ஜனவரி 23) எங்கெல்லாம் மின்தடை ஏற்படுகிறது என்ற முழு விவரம் இங்கே.
Tamil Nadu Shutdown Areas Tomorrow Friday January 23: மின் பராமரிப்பு காரணமாக காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின்தடை செய்யப்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில் நாளை (ஜனவரி 23 - வெள்ளிக்கிழமை) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள் என்னென்ன என்பதை இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம்.
கரூர்: வாங்கல், கருப்பம்பாளையம், வள்ளியப்பம்பாளையம், குடுகுடுதனூர், குப்புச்சிபாளையம், கோபம்பாளையம், தண்ணீர் பந்தல் பாளையம், வெங்கமேடு, வாங்கபாளையம், வெண்ணைமலை, பெரிச்சிபாளையம், அரசு காலனி, பஞ்சமாதேவி, மின்னம்பள்ளி, வாங்கல், மண்மகளம், என்.புதூர், கடம்பங்குருச்சி, வள்ளிபாளையம், வடுகபட்டி ஆகிய பகுதிகளில் நாளை மின்தடை ஏற்படுகிறது.
புதுக்கோட்டை: நாகுடி முழுப் பகுதியும், கொடிகுளம் பகுதி முழுவதும், ஆவுடையார்கோயில் பகுதி முழுவதும், அமரடக்கி பகுதி முழுவதும், வல்லாவாரி பகுதி முழுவதும்.
கோவை: கிருஷ்ணாபுரம், செம்மாண்டம்பாளையம், கணியூர் ஒரு பகுதி, சோமனூர் ஒரு பகுதி, படுவம்பள்ளி, கஞ்சப்பள்ளி, காக்காபாளையம், சொக்கம்பாளையம், மூப்பேரிபாளையம், தட்டம்புதூர், நாராணாபுரம்.
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி டவுன், ராஜாஜி நகர், ஹவுசிங் போர்டு கட்டம் 1 மற்றும் 2, ஆட்சியர் அலுவலகம், பழையபேட்டை, கட்டிநாயனஹள்ளி, அரசு. கலைக் கல்லூரி, கே.ஆர்.பி அணை, சுண்டேகுப்பம், குண்டலப்பட்டி, கத்தேரி, ஆலப்பட்டி, சூலகுண்டா, மிட்டப்பள்ளி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நாளை மின்தடை ஏற்படுகிறது.
தேனி: உத்தமபாளையம் டவுன், அம்பாசமுத்திரம், ராயப்பன்பட்டி, பண்ணைபுரம், வல்லயன்குளம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகள்.
சேலம்: படைவீடு, பச்சம்பாளையம், சங்கரி ஆர்.எஸ்., சங்கரி மேற்கு, சன்னியாசிபட்டி, நாகிசெட்டிபட்டி, உஞ்சக்கொரை, தண்ணீர்பந்தல்பாளையம், சின்னகவுடனூர், வெப்படை, சோவத்தபுரம், பாதரை, அம்மன்கோவில், மகிரிபாளையம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நாளை மின்தடை ஏற்படுகிறது.