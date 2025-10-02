English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

நாளை பவர் கட்.. தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!

Tomorrow Friday (October 03) Shutdown Areas: தமிழகத்தில் நாளை வெள்ளிக்கிழமை (அக்டோபர் 26) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் லிஸ்ட் இங்கே.

Shutdown: தமிழகத்தில் மாதம்தோறும் மின் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறும் காரணமாக மின்தடை ஏற்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில், நாளை (October 03) எங்கெல்லாம் மின்தடை ஏற்படுகிறது என்பதை தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள். 
நாளை மின்சார பராமரிப்பு மற்றும் பழுதி பார்க்கும் பணிகள் நடைபெறும் காரணமாக 3 மாவட்டங்களில் மட்டும் மின்தடை செய்யப்படுகிறது.  

சென்னையில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: காரம்பாக்கம், கந்தசாமி நகர், பொன்னி நகர், அருணாசலம் நகர், மோதி நகர், பத்மாவதி நகர், காவேரி நகர், தர்மராஜா நகர், விஸ்வநாதன் தெரு, பிராமனர் தெரு.

தேனியில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: பாரகன், சிலமலை, டி.ஆர்.புரம், எஸ்.ஆர்.புரம் & சூலபுரம் மற்றும் அதன் சுற்றியுள்ள பகுதிகள்.

உடுமலைப்பேட்டையில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: உடுமலைகந்திநகர், அண்ணாகுடியிருப்பு, நேருவீதி, பேரூராட்சி அலுவலகம், பூங்கா, இரயில் நிலையம், காவல்நிலையம், மார்க்கெட், எஸ்.வி.புரம், பாலப்பம்பட்டி, மைவாடி, கானமனைகனூர், குறள்குட்டை, மடத்தூர், மலையாண்டிப்பட்டணம், மருள்பட்டி.

நாளை மின்தடை ஏற்படுவதால், முன்னெச்சரிக்கையாக மக்கள் அதற்கேற்ப தங்களின் பணிகளை முன்கூட்டியே செய்து வைத்துக்கொள்ளுங்கள். 

