நாளை பவர் கட்.. தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!

Tomorrow Friday (October 03) Shutdown Areas: தமிழகத்தில் நாளை வெள்ளிக்கிழமை (அக்டோபர் 26) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் லிஸ்ட் இங்கே.
Shutdown: தமிழகத்தில் மாதம்தோறும் மின் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறும் காரணமாக மின்தடை ஏற்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில், நாளை (October 03) எங்கெல்லாம் மின்தடை ஏற்படுகிறது என்பதை தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.
நாளை மின்சார பராமரிப்பு மற்றும் பழுதி பார்க்கும் பணிகள் நடைபெறும் காரணமாக 3 மாவட்டங்களில் மட்டும் மின்தடை செய்யப்படுகிறது.
சென்னையில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: காரம்பாக்கம், கந்தசாமி நகர், பொன்னி நகர், அருணாசலம் நகர், மோதி நகர், பத்மாவதி நகர், காவேரி நகர், தர்மராஜா நகர், விஸ்வநாதன் தெரு, பிராமனர் தெரு.
தேனியில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: பாரகன், சிலமலை, டி.ஆர்.புரம், எஸ்.ஆர்.புரம் & சூலபுரம் மற்றும் அதன் சுற்றியுள்ள பகுதிகள்.
உடுமலைப்பேட்டையில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: உடுமலைகந்திநகர், அண்ணாகுடியிருப்பு, நேருவீதி, பேரூராட்சி அலுவலகம், பூங்கா, இரயில் நிலையம், காவல்நிலையம், மார்க்கெட், எஸ்.வி.புரம், பாலப்பம்பட்டி, மைவாடி, கானமனைகனூர், குறள்குட்டை, மடத்தூர், மலையாண்டிப்பட்டணம், மருள்பட்டி.
நாளை மின்தடை ஏற்படுவதால், முன்னெச்சரிக்கையாக மக்கள் அதற்கேற்ப தங்களின் பணிகளை முன்கூட்டியே செய்து வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.