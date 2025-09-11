English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

TN Power Cut 12 Sep: நாளை பவர் கட்.. தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!

Power Cut On 12 Sep 2025 At Tamil Nadu: தமிழகத்தில் நாளை வெள்ளிக்கிழமை (செப்டம்பர் 12) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் லிஸ்ட் இங்கே. 

Shutdown: தமிழகத்தில் மாதம்தோறும் மின் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறும் காரணமாக மின்தடை ஏற்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில், நாளை (செப்டம்பர் 12) எங்கெல்லாம் மின்தடை ஏற்படுகிறது என்பதை தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள். 
திண்டுக்கல் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: பட்டிவீரன்பட்டி, காந்திபுரம், எம்.வாடிப்பட்டி, அய்யம்பாளையம், தேவரப்பன்பட்டி, சித்தேரவு, பெரும்பாறை, சித்தரேவு, கதிரநாயக்கன்பட்டி, விட்டனலிக்கன்பட்டி பகுதி, கிரியம்பட்டி, சில்வார்பட்டி, இன்னாசிபுரம், தாடிக்கொம்பு, அய்யலூர், குரும்பபட்டி, வளவிசெட்டியபட்டி, வடுகபட்டி.

புதுக்கோட்டை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: ரெகுநாதபுரம் பகுதி முழுவதும், நெடுவாசல் பகுதி முழுவதும், கறம்பக்குடி பகுதி முழுவதும்.

கோவை மெட்ரோ: இருகூர், ஒண்டிப்புதூர், ஒட்டர்பாளையம், எஸ்.ஐ.எச்.எஸ் காலனி, பள்ளபாளையம் (ஒரு பகுதி), கண்ணம்பாளையம் (ஒரு பகுதி), சின்னியம்பாளையம், வெங்கிடாபுரம், தொட்டிபாளையம், கோல்ட்வின்ஸ்.

சேலம் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: மில், அன்னதானப்பட்டி, டவுன்-I, டவுன்-II, டவுன்-III, மணியனூர், தாதகாபட்டி, தாசநாயக்கப்பட்டி, பூலாவரி, கரட்டூர்.

தேனி மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: நகரம் ஆண்டிபட்டி, பாலகோம்பை, ஏத்தாகோவில் மற்றும் அதன் சுற்றுப்புற பகுதிகள்.

உடுமலைப்பேட்டை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: சமத்தூர், ஆவல்சின்னம்பாளையம், தளவாய் பாளையம், பாளையூர், நாச்சிபாளையம், பொன்னாபுரம், பொள்ளாச்சியூர், பில்சினாம்பாளையம், ஜமின்கொட்டாம்பட்டி, வடுகபாளையம், குறிஞ்சரி.

பெரம்பலூர் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: பெரளி, கல்பாடி, அசூர், கே.புதூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நாளை (செப்டம்பர் 12) மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது.

Shutdown Power cut tomorrow shutdown areas in tamil nadu Electricity Board

