தமிழகத்தில் நாளை மின்தடை.. எங்கெல்லாம்? முழு லிஸ்ட் இங்கே!

Tomorrow Friday January 2, 2026 Shutdown Areas: தமிழகத்தில் நாளை (ஜனவரி 2, 2026) வெள்ளிக்கிழமை எங்கெல்லாம் மின்தடை ஏற்படுகிறது என்ற விவரத்தை இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம்.
Tamil Nadu Shutdown Areas: நாளை (ஜனவரி 02, 2026) தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் மின்தடை செய்யப்பட உள்ளதாக தமிழக மின்சார வாரியம் சார்பாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கோவை: காமராஜ் சாலை, பாலன் நகர், சர்க்கரை செட்டியார் நகர், ஹோப் கல்லூரி முதல் சிவில் ஏரோ, வி.ஆர்.புரம், என்.கே. பாளையம், கிருஷ்ணாபுரம், ஹவுசிங் யூனிட், சிங்காநல்லூர், ஒண்டிப்புதூர், ஜி.வி.ரெசிடென்சி, மசக்காளிபாளையம், உப்பிலிபாளையம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நாளை மின்தடை செய்யப்படுகிறது.
கோவை: கதிர்நாயக்கன்பாளையம், ராக்கிபாளையம், குமாரபுரம், நாசிமநாயக்கன்பாளையம், பம்பாய் நகர், டீச்சர்ஸ் காலனி, கணேஷ்நகர், ஸ்ரீ ராம் நகர், தொப்பம்பட்டி உள்ளிட்ட கோவை வடக்கு பதிகளில் நாளை மின்தடை செய்யப்படுகிறது.
உடுமலைப்பேட்டை: உடுமலை, ஜி.நகர், அன்னக்குடியிருப்பு, நேருவீதி, நகராட்சி அலுவலகம், பூங்கா, ரயில்வே ஸ்டேஷன், போலீஸ் குவார்ட்டர்ஸ், மார்க்கெட், எஸ்.வி.புரம்.
உடுமலைப்பேட்டை: பாலப்பம்பட்டி, மைவாடி, கானமனைகனூர், குறள்குட்டை, மடத்தூர், எம்.என்.பட்டணம், மருள்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நாளை மின்தடை செய்யப்படுகிறது.
நாளை பல்வேறு பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்பட இருப்பதால், மக்கள் அதற்கு ஏற்றவாறு தங்கள் திட்டங்களை வகுத்துக்கொள்ள அறிவுறுத்தப்படுகின்றனர்.