நாளை பவர் கட்.. தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!

Tomorrow Monday (November 24) Shutdown Areas: தமிழகத்தில் நாளை திங்கள்கிழமை (நவம்பர் 24) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் லிஸ்ட் இங்கே.
Shutdown: தமிழகத்தில் மாதம்தோறும் மின் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறும் காரணமாக மின்தடை ஏற்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில், நாளை (நவம்பர் 24) எங்கெல்லாம் மின்தடை ஏற்படுகிறது என்பதை தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.
கோவையில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: கல்லாபட்டி, , சேரன்மா நகர், நேரு நகர், சித்ரா,, வள்ளியம்பாளையம், , கே.ஆர்.பாளையம், வில்லங்குறிச்சி, தண்ணீர்பந்தல், பீளமேடு தொழிற்பேட்டை, ஷார்ப் நகர், மகேஸ்வரி நகர்.
கோவை தெற்கு பகுதியில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: நல்லட்டிபாளையம், மேட்டுபாவி, பனப்பட்டி பகுதி, கொத்தவாடி.
மதுரையில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: மங்கல்ரேவு, குடிசேரி சுற்றுப்புறம், டி.கிருஷ்ணாபுரம் சுற்றுப்புறம், சூலபுரம்எம்.கல்லுப்பட்டி, வாழைத்தூப்பு, துள்ளுக்குட்டிநாயக்கனூர், மல்லாபுரம், எம்.எஸ்.புரம் சுற்றுவட்டாரங்கள் ஏழுமலை, கோபாலபுரம், இ பெருமாள்பட்டி, எழுமலை & சுற்றுப்புறங்கள்.
மதுரையில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: சீலா நாயக்கபட்டி, பொண்ணுபட்டி, சுற்றுப்புறங்கள், வந்தபுளிச்செல்லையாபுரம், சோழபுரம் & சுற்றுப்புறங்கள் டி.ராமநாதபுரம், அத்திக்கரைப்பட்டி, மேல திருமணிகம், மீனாட்சிபுரம், பாப்பிநாயக்கன்பட்டி, சங்கரலிங்கபுரம், விட்டல்பட்டி, வண்டபுலி சின்னக்கட்டளை, பெருங்காமநல்லூர், வாகனேரி, வண்டபுளிச் சாலை பேரையூர், மீனாட்சிபுரம் சுற்றுச்சுவர்.
திருச்சியில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: செவலூர், தங்கமா ரெட்டியபட்டி, மணிகட்டியூர், கரும்புலிப்பட்டி, கொட்டப்பட்டி, தொப்பம்பட்டி, என் புத்தூர், நல்லம்பிள்ளை, திருச்சி சாலை, ஆண்டவர்கோவில், அஞ்சலிக்கலம், முட்டப்புடப்பு, உசிலம்பட்டி, பண்ணக்கொம்பு, அமையாபுரம், பண்ணப்பட்டி, பெருமாம்பட்டி, அமலக்காபட்டி, தனமலைப்பட்டி, கருதகோவில்பட்டி, வாடிகப்பட்டி, பாலகிருதம்பட்டி, பொய்கைப்பட்டி, அமையபுரம், வீரப்பூர், வேங்கைக்குச்சி, ஆனையூர், பாலப்பட்டி, கே.சமுத்திரம், வெள்ளிவாடி, மஞ்சம்பட்டி, வேங்கைக்குறிச்சி.
உடுமலைப்பேட்டையில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: பூளவாடி, பொம்மநாயக்கன்பட்டி, பாரியபட்டி, குப்பம்பாளையம், அம்மாபட்டி, தொட்டியாந்துறை, மானூர்பாளையம், பரியகுமாரபாளையம், முண்டுவலம்பட்டி, வடுகபாளையம், பொட்டிகம்பாளையம், ஆத்துகிணத்துப்பட்டி, சுங்கரமடகு.
நாளை மின்தடை ஏற்படுவதால், முன்னெச்சரிக்கையாக மக்கள் அதற்கேற்ப தங்களின் பணிகளை முன்கூட்டியே செய்து வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.