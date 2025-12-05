English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • நாளை பவர் கட்.. தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!

நாளை பவர் கட்.. தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!

Tomorrow Saturday (December 06) Shutdown Areas: தமிழகத்தில் நாளை சனிக்கிழமை (டிசம்பர் 06) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் லிஸ்ட் இங்கே.

Shutdown: தமிழகத்தில் மாதம்தோறும் மின் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறும் காரணமாக மின்தடை ஏற்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில், நாளை (டிசம்பர் 06) எங்கெல்லாம் மின்தடை ஏற்படுகிறது என்பதை தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள். 
கோவை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: வெரைட்டி ஹால் ரோடு, டவுன்ஹால், ஒப்பணகார தெரு பகுதி, டி.கே.மார்க்கெட் பகுதி, செல்வபுரம், கெம்பட்டி காலனி பகுதி, கரும்புக்கடை, ஆத்துபாளையம் பகுதி, உக்கடம் பகுதி, ,சுங்கம், கலெக்டரேட், அரசு மருத்துவமனை, ரயில்வே நிலையம்அறிவொளி நகர், சேராபாளையம், மதுக்கரை, பாலத்துறை, ஏ.ஜி.பதி.   

ஈரோடு மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: வெண்டிபாளையம், கோணவாய்க்கால், மூலகவுண்டன்பாளையம், கொல்லம்பாளையம், வீட்டுவசதி பிரிவு, நொச்சிகத்துவலசு, சோலார், சோலார்புதூர், நாகராட்சி நகர், ஜீவாநகர், போகவரத்துநகர், லக்காபுரம், புதுவலசு, பரிசல்துறை கொடுமுடி, சாலைப்புதூர், குப்பம்பாளையம், ராசம்பாளையம், பிளிகல்பாளையம், தளுவம்பாளையம், வடக்கு மூர்த்திபாளையம், அரசம்பாளையம்.  

உடுமலைப்பேட்டை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: பொள்ளாச்சி டவுன், வடுகபாளையம், சின்னம்பாளையம், ஊஞ்சவலம்பட்டி, கஞ்சம்பட்டி, ஏரிப்பட்டி, கொட்டாம்பட்டி, புளியம்பட்டி, ஆச்சிப்பட்டி, ஜோதிநகர், சூளஸ்வரன்பட்டி, சிங்காநல்லூர், அம்பாறைபாளையம், நல்லூர். 

தஞ்சாவூர் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: மாரியம்மன்கோவில், தபால் காலனி, காட்டூர், திருப்பரம்பியம், சுவாமிமலை பாபநாசம், கபிஸ்தலம் திருப்பனந்தாள், சோழபுரம். பெரம்பலூர் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: உதயநத்தம், பிள்ளைபாளையம், ஜி.கே.புரம், ஆயுத்தகாலம் உட்கோட்டைவாரியங்காவல்துளரங்குறிச்சி அரங்கோட்டை நீர்நிலைகள், டி.பாலூர் நீர்நிலைகள், சோலமாதேவி, ஸ்ரீபுரந்தன், கே.சி.வி.கே..

கரூர் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: ஆண்டிசெட்டிபாளையம், தென்னிலை, கோடந்தூர், காட்டு முன்னூர், கர்வாலி, வடகரை, காட்டம்பட்டி, சி.கூடலூர், பெரிய திருமங்கலம், அரங்கப்பாளையம், தோக்குப்பட்டி ராஜபுரம், இளமேடு, புஞ்சை களக்குறுச்சி, நஞ்சை களக்குறிச்சி, தூக்குபட்டிராஜாபுரம், அஞ்சூர், இளவனூர், அத்திபாளையம், குப்பம், நொய்யல், மரவபாளையம், பூங்கோதை, உப்புப்பாளையம், குளத்துப்பாளையம், காளிபாளையம், நத்தமேடு, அத்திபாளையம் புதூர், வலையபாளையம், இந்திரநாக்ரா காலனி, வடக்கு நொய்யல் தாந்தோணிமலை, சுங்ககேட், மணவாடி, காந்திகிராமம். 

கரூர் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்:: கத்தாலப்பட்டி, கன்னிமார்பாளையம், பசுபதிபாளையம், ஆமூர், மின்நகர், ஆச்சிமங்கலம், ராயனூர், கொறவபட்டி, பாகநத்தம், பத்தம்பட்டி, செல்லாண்டியம்பாளையம் கருடையம்பாளையம், கருடையப்பம்பாளையம், கே. க.பரமத்தி, நெடுங்கூர் தென்னிலை மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளான சஞ்சய் நகர், வேலுசாமி புரம், அரிகரன்பாளையம், கொத்தூர், வடிவேல் நகர், கோவிந்தம்பாளையம், ஆண்டன்கோயில், விஸ்வநாதபுரி, மொச்சகொட்டாம்பாளையம், சத்திரம், பவித்திரம். மலைக்கோவிலூர் ,செல்லிபாளையம், கனகபுரி,கேதம்பட்டி,கோவிலூர்,சின்னகாரியாம்பட்டி, பெரியகாரியம்பட்டி,செண்பகனம்,வரிகாபட்டி,மடு ரெட்டிப்பட்டி, மூலப்பட்டி, நல்லகுமரன்பட்டி, நாகம்பள்ளி, கே.வெங்கடாபுரம்.  

கிருஷ்ணகிரி மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: டி.வி.எஸ் நகர், அந்திவாடி, மத்திகிரி, டைட்டன் டவுன்ஷிப், கரடிபாளையம், குதிரைபாளையம், பழைய மத்திகிரி, இடையநல்லூர், சிவக்குமார் நகர், கோத்தூர், கொத்தகண்டப்பள்ளி, பொம்மண்டப்பள்ளி, முனீஸ்வர் நகர், துவர்கா நகர் சுசுவாடி, மூக்கண்டப்பள்ளி, பேகேபள்ளி, பெடரபள்ளி, தர்கா, எல். அரசனட்டி, சிட்கோ ஃபேஸ்-1, சூர்யா நகர், பாரதி நகர், எம்.ஜி.ஆர் நகர், காமராஜ் நகர், எழில் நகர், பேகேபள்ளி, ராஜேஸ்வரி லேஅவுட், கோவிந்த அக்ரஹாரம், அரசனட்டி, சிட்கோ முதல் கட்டம், சூர்யா நகர், பாரதி நகர், எம்.ஜி.ஆர்.நகர், காமராஜ் நகர், உத்தன்நகர், காமராஜ் நகர், உத்தன்நகர் மோட்டுப்பட்டி, கொம்மாம்பட்டு, உப்பாரப்பட்டி, சாமல்பட்டி, காரப்பட்டு, கீழ்குப்பம், மூங்கிலேரி, பெருமாள்குப்பம், வெங்கடத்தம்பட்டி, மிட்டப்பள்ளி, மாரம்பட்டி குந்தாரப்பள்ளி, குருபரப்பள்ளி, விநாயகபுரம், குப்பாச்சிப்பாறை, கக்கன்புரம், கங்கசந்திரம், பிச்சுகொண்டபேதப்பள்ளி, ஜீனூர், ஜிஞ்சுபாலி, சின்னகொத்தூர், பதிமடுகு, நல்லூர், தீர்த்தம், மணவரனப்பள்ளி.

தருமபுரி மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: டவுன் ஹரூர், மோபிரிப்பட்டி, அக்ரஹாரம், பெத்தூர், சாந்தப்பட்டி, அச்சல்வாடி, சின்னகுப்பன் லக்கியம்பட்டி, பாரதிபுரம், செந்தில்நகர், ஒட்டப்பட்டி, உங்காரணஹள்ளி, தேவரசம்பட்டி, வீட்டு வசதி வாரியம், நல்லசனஹள்ளி, பாளையத்தனூர், மாதேமங்கலம்  

கன்னியாகுமரி மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: புத்தளம், தெங்கம்புதூர், கீழகிருஷ்ணன்புதூர், ஈத்தாமொழி, பொட்டல் இடைக்கோடு, குழித்துறை, பளுகல், களியக்காவிளை, அருமனை, ஏழுதேசம் கோணம், எறும்புகாடு, ராஜாக்கமங்கலம், பழவிளை, தேக்குறிச்சி, பிள்ளைத்தோப்பு, ஞானபதிபுரம்.

திருச்சி மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: அரியமங்கலம், காட்டூர், சங்கிலியாண்டபுரம், கல்கந்தர் கோட்டை, மலையப்பா நகர், வள்ளுவர் என்ஜிஆர், மிலிட்ரி கிளை, முத்துமணிடவுன் 1-12 கிராஸ். கொப்பம்பட்டி: வைரசீட்டிபாளையம், நாகநல்லூர், உப்பிலியபுரம், மரடி, சோபனாபுரம், ப.மேட்டூர், கொப்பம்பட்டி, கோட்டைப்பாளையம், சண்புதூர், பச்சைபுரம், வெங்கடாச்சலபுரம், காலனி. புதுநத்தம்: காவல்காரன்பட்டி, சுக்கம்பட்டி, கருமலை, பன்னங்கொம்பு, சத்துவபுரம், அடையாபட்டி, கே.பிடி.பழவஞ்சி, கம்புலிப்பட்டி, சின்னகாவுடம்பட்டி, குளத்தூரன்பட்டி, பாலக்காட்டம்,  

திருச்சி மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: டி.ரெங்கநாதபுரம்: குடிநீர், நாரசிங்கபுரம், பச்சைமலை, செங்கட்டுப்பட்டி, செல்லிபாளையம், மாணிக்கபுரம், அம்மாபாளையம், தண்ணீர்பாளையம், ஒட்டம்பட்டி, பெருமாள்பாளையம், மருவத்தூர்சின்னபால்மலை. ஸ்ரீரங்கம்: மேலூர், நெடுந்தெரு சாலை , நெல்சன் சாலை, புலிமண்டபம், ரெங்கா நகர், ராகவேந்திரபுரம், மங்கம்மா நகர், ராயர் தோப்பு, கீதா நகர், தாத்தாச்சாரியார் கார்டன். டி.முருங்கப்பட்டி: முருங்கப்பட்டி, வெள்ளாளபட்டி, மங்கப்பட்டி, பத்தர்பேட்டை. 

