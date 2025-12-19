தமிழ்நாட்டில் நாளை (டிசம்பர் 20) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!

Tomorrow Saturday (December 20) Shutdown Areas: தமிழகத்தில் நாளை சனிக்கிழமை (டிசம்பர் 20) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் லிஸ்ட் இங்கே.
Shutdown: தமிழகத்தில் மாதம்தோறும் மின் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறும் காரணமாக மின்தடை ஏற்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில், நாளை (டிசம்பர் 20) எங்கெல்லாம் மின்தடை ஏற்படுகிறது என்பதை தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.
கோவையில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: காந்திபுரம், சித்தாபுதூர், டாடாபாத், ஆவாரம்பாளையம் பகுதி, மேட்டுப்பாளையம் சாலை, சர்க்யூட் ஹவுஸ், விமானப்படை, சுக்ரவார்பேட்டை, மரக்கடை, ராம்நகர், சாய்பாபா காலனி, பூமார்க்கெட், ரேஸ் கோர்ஸ், சிவானந்தசூலூர், டி.எம்.நகர், ரங்கநாதபுரம், பி.கநாதபுரம். கண்ணம்பாளையம், காங்கேயம்பாளையம், ராவுத்தூர், மேட்டுப்பாளையம், சிறுமுகை, ஆலங்கொம்பு, ஜடையம்பாளையம், தேரம்பாளையம் அன்னூர், காக்காபாளையம், சொக்கம்பாளையம்., படுவம்பள்ளி, கஞ்சப்பள்ளி.
சேலத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: ராமநாயக்கன்பாளையம், கல்லாநத்தம், ஆத்தூர் டவுன், காட்டுக்கோட்டை, தவளப்பட்டி, மில், பழனியாபுரி, மஞ்சினி. ஈரோட்டில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: ஈரோடு டவுன், சூரம்பட்டி நல்லரோடு, எஸ்.கே.சி.ரோடு, ஜெகநாதபுரம் காலனி, என்.ஜி.ஜி.ஓ.காலனி, வீரப்பன்சத்திரம், இடையன்காட்டுவலசு, முனிசிபால்காலனி, ஆசிரியர் காலனி, பெருந்துறைரோடு, சம்பத்நகர், வெட்டுக்காட்டுவலசு.
தர்மபுரியில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: பாப்பிரெட்டிப்பட்டி, வெங்கடசமுத்திரம், பைராநத்தம், சாமியாபுரம் எக்ஸ் ரோடு, காளிப்பேட்டை, மஞ்சவாடி, ஏ.பள்ளிப்பட்டி, எருளப்பட்டி, அதிகாரப்பட்டி, எருமையம்பட்டி, மெனச்சி, கவுந்தப்பட்டி, காரிமங்கலம், கெரகொடஹள்ளி, பொம்மஹள்ளி, கெடூர், ஹனுமந்தபுரம், நாகனம்பட்டி, தும்பலஹள்ளி, எட்டியனூர், பெரியாம்பட்டி, பேகரஹள்ளி, கோவிலூர், காட்டூர், திண்டல்.
கிருஷ்ணகிரியில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: ஓஎல்ஏ, பரந்தப்பள்ளி, கல்லாவி, ஆனந்தூர், திருவானைப்பட்டி, கிரிகேபள்ளி, காட்டுப்பட்டி, வேடப்பட்டி, சந்திராபட்டி, பனமரத்துப்பட்டி, வீராச்சிக்குப்பம், சூலக்கரை, ஓலப்பட்டி கிருஷ்ணகிரி டவுன், ராஜாஜி நகர், வீட்டு வசதி வாரிய கட்டம் 1 மற்றும் 2, ஆட்சியர் அலுவலகம், பழையபேட்டை, கட்டினாயனஹள்ளி. கலைக் கல்லூரி, கே.ஆர்.பி அணை, சுண்டேகுப்பம், குண்டலப்பட்டி, கத்தேரி, ஆலப்பட்டி, சூலகுண்டா, மிட்டப்பள்ளி.
திருச்சியில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: மத்திய பேருந்து நிலையம், வ.உ.சி.சாலை, கன்டோன்மென்ட், யு.கே.டி.மலை, கல்லங்காடு ராமலிங்க நகர், கலெக்டர் அலுவலக சாலை, பாத்திமா நகர், வாலாஜா சாலை, குமரன் நகர், இ.எஸ்.ஐ.மருத்துவமனை, லிங்கம் நகர், பாண்டமங்கலம், கோரிமேடு, காஜாப்பேட்டை, வாசன் நகர்.
திருச்சியில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: முசிறி ஓ.எச்.டி., அய்யம்பாளையம், வெள்ளூர், காமாட்சிபட்டி, தண்டலை, தண்டலைப்புத்தூர், மணமேடு, நாச்சியபுத்தூர், தும்பலம், சோலம்பட்டி, பெருமாள்பாளையம், மேட்டுப்பட்டி, காட்டாப்பட்டி, போலீஸ் காலனி, பெரிய சூரியூர், அண்ணா நகர், கும்பக்குடி, அரசு காலனி, வெங்கூர், செல்வபுரம், குண்டூர், ஐயம்பட்டி, ஆர்எஸ்கே நகர், சோலமாதேவி, காந்தளூர், சூரியூர், பாரதிபுரம், விநாயகர், மன்னார்புரம், சுப்ரமணியபுரம், க்ராஃபோர்ட், கொட்டப்பட்டு, பொன்மலைப்பட்டி, காஜமலை, கல்லுக்குழி, ரஞ்சிதாபுரம், உலகநாதபுரம், என்எம்கே காலனி, சர்க்யூட் ஹவுஸ் காலனி, இபி காலனி, காஜா நகர். நாகப்பட்டினம்: நாகப்பட்டினம், அக்கரைப்பேட்டை, நாகப்பட்டினம், வங்காரமாவடி, வாழமங்கலம், நாகூர், வேளாங்கண்ணி, வேட்டைக்காரனிருப்பு, விழுந்தமாவடி, கிடாரன்கொண்டான், செம்பனார்கோயில், பொறையார், தரங்கம்பாடி.
தஞ்சாவூரில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: திருக்காட்டுப்பள்ளி, கல்லணை, அம்பத்துமேல் நகரம், திருமலைசமுத்திரம், செங்கிப்பட்டி, வல்லம்புதூர், கல்லாபெரம்பூர், கும்பகோணம் நகர்ப்புறம், ராஜாந்தோட்டம், பட்டுக்கோட்டை டவுன், துவரங்குறிச்சி, தஞ்சாவூர் 33கேவி ரேஷியோ மட்டும், காரணிஹாய், திருவையாறு, விளார், இபி காலனி, ஒரத்தநாடு 33கேவி ரேஷியோ மட்டும், நகரம், புதூர், கருக்கடிப்பட்டி, சேதுபாவாசத்திரம், நதியம், மல்லிப்பட்டினம். பெரம்பலூரில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: ஹஸ்தினாபுரம் கல்லங்குறிச்சி மைன்ஸ், செந்துறை, நடுவலூர், தேலூர், கல்லங்குறிச்சி, கலெக்டர் அலுவலகம், மேலூர், உடையார்பாளையம், இடையர், பரணம், பழையகுடி, தேளூர், விளாங்குடி, நாகமங்கலம், பெரியத்திருகோணம், சாலையக்குறிச்சி, கடுகூர், ராயபுரம், தாமரைக்குளம்.
மதுரையில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: ஒத்தக்கடை, நரசிங்கம்பட்டி, காளிகப்பன், உயர்நீதிமன்றம், ராஜகம்பீரம், சித்தகூர், திருமுழூர், இங்கியேந்தல், புதுதாமரைப்பட்டி, கடச்செனேந்தல், திருமங்கலம், புதுப்பட்டி, ஆலம்பட்டி, அச்சம்பட்டி, சீத்தலை, உரப்பனூர், கண்டுகுளம், சாத்தங்குடி சுற்றுச்சுவர், வாடிப்பட்டி, ராயபுரம், எம்.நேரதன், செம்மங்குடிபட்டி, அய்யங்கோட்டை & சுற்றுப்புறங்கள், மேலூர், தும்பைப்பட்டி, உசிலம்பட்டி சுற்றுவட்டாரங்கள், திருவாதவூர், கொட்டக்குடி சுற்று வட்டாரங்கள்.
தேனியில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: டவுன் உத்தமபாளையம், அம்பாசமுத்திரம், ராயப்பன்பட்டி, பண்ணைபுரம், வல்லயன்குளம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகள், டொம்புச்சேரி, வீரபாண்டி, வயல்பட்டி, பிசி.பட்டி சுற்றுவட்டார பகுதிகள், லட்சுமிபுரம், அல்லிநகரம், தென்கரை, அண்ணாஜி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகள்.
திருப்பத்தூரில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: பிச்சனூர், புதுநாடு, கம்புக்குடி, வழுதாலம்புட், நெல்லிவாசல், கல்லவூர், சிங்காரப்பேட்டை, மாட்ராப்பள்ளி, எழூர், சிம்மபுதூர், கீழ்மாத்தூர், மாதரப்பள்ளி, விஷமங்கலம், மாம்பாக்கம், ஏ.கே.மோட்டூர், புதுப்பூங்குளம், பாக்கம், குடியாத்தம், நெல்லூர்பேட்டை, கீழாத்தூர், மோடிக்குப்பம், பிச்சனூர், போடிப்பேட்டை, பரதராமி, சேட்டுக்கரை, மோடிக்குப்பம், சேருவாங்கி, சண்டப்பேட்டை, சைனகுண்டா, சேதுக்கரை, புதுப்பேட்டை, டெலிகோமேரியா, சேருவாங்கி, சண்டப்பேட்டை மோடிக்குப்பம், சைனகுண்டா.
திருப்பத்தூர்: செங்குன்றம், ஆர்.கொல்லப்பள்ளி, அனுப்பு, பரதராமி, கோதூர், பூஜாரிவலசை, ராமாபுரம், மொரசப்பள்ளி, புதூர், எர்த்தங்கல், நலங்கநல்லூர், டி.டி.மோட்டூர், கமலாபுரம், உப்பரப்பள்ளி, பெரும்பாடி, தட்டப்பாறை, மூங்கப்பட்டு, கிட்டப்பள்ளி, மீனூர், மோர்தன, சின்னப்பள்ளி பேர்ணம்புட், பாலூர், ஓம்மகுப்பம், கோத்தூர், குண்டலப்பள்ளி, சத்கர், ஏரிகுத்தி, எருக்கம்புட், பத்தரப்பள்ளி, பல்லாலகுப்பம், சின்னவரிகம், துத்திப்பேட்டை, பெரியவரிகம், உமராபாத், மிட்டலம், நரியம்புட், அழிஞ்சிக்குப்பம், சாத்தம்பாக்கம், ராஜக்கல், சோமலாபுரம், அழிஞ்சிக்குப்பம், கீழ்முருங்கை.
திருப்பத்தூர்: எம்.வி.குப்பம், ஜலால்பேட்டை, வாத்திமனை, காதர்பேட்டை, துத்திப்பேட்டை, எம்.சி. சாலை, வடகத்திப்பட்டி, தொள்ளப்பள்ளி, மேல்பட்டி, வேப்பூர், வளத்தூர், பூஞ்சோலை, அக்ரஹாரம், வரதலம்புட், ராஜபுரம், ஆம்பூர் நகரம், ஏ.காஸ்ப்பா, பி.காஸ்ப்பா, சினகோமேஸ்வரம், வடபுதுப்பேட்டை, பச்சகுப்பம், ஆலங்குப்பம், சோலூர், தேவலாபுரம், வெங்கடசமுத்திரம், சான்றோர்குப்பம், ரெட்டித்தோப்பு, தர்வழி, ஒடுகத்தூர், மடையப்பேட்டை, ஆசனம்புட், கீழ்கொத்தூர், குருராஜபாளையம்குப்பம், மேலரசம்பூட், தீர்த்தம், முள்வாடி, கொட்டாவூர், வண்ணத்தாங்கல், விண்ணமங்கலம், நாச்சார்குப்பம், பெரியாங்குப்பம், கன்னடிக்குப்பம், வீராங்குப்பம்.
திருப்பத்தூர்: குமாரமங்கலம், கரும்பூர், கடவலம், அரங்கல்துர்கம், மேல்சானகுப்பம், மலையம்புட், தென்னம்பூட், மின்னூர், மரப்பட்டு, செங்கிலிக்குப்பம், உடைமேல்குப்பம், உடைமேல்குப்பம், ஜாபராபாத், கொல்லகுப்பம், மாத்தனாச்சேரி, எளையநகரம், எச்சம்புட், திருப்பத்தூர், காஷ்ரம், வீட்டு வசதி வாரியம், மடவலம், குறிசிலாப்பேட்டை, பொம்மிக்குப்பம், கோட்டை, ஆசிரியர் நகர், திரியலம், பாச்சல், அச்சமங்கலம், கருபனூர், மூலசமக்காடு, அந்தியப்பனூர், கந்திலி, லக்கிநாயக்கன்பட்டி, வீப்பல்நத்தம், புத்தகரம், கொத்தலக்கோட்டை, நந்திபெண்டா, அசெப்டிக், வெள்ளக்கல்நத்தம், செட்டேரிடம், மல்லப்பள்ளி, ஜெயபுரம்.
வேலூரில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: எம்ஆர்எஃப் நிறுவனம், தணிகைபோளூர், வடமாம்பாக்கம் மற்றும் இச்சிபுத்தூர் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகள் ஜி.ஆர் பேட்டை, பரஞ்சி, கும்னிப்பேட்டை, மின்னல் மற்றும் சாலை சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகள் பானாவரம், கரிகால், வி.ஜி.புரம், தளிகல், எறும்பி, கொண்டபாளையம், கரிகால் மற்றும் சோளிங்கர் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகள், ஐயப்பேடு, அய்யப்பேடு, பாலையப்பேடு கரிக்கால் சின்ன பரவத்தூர், அக்காச்சிக்குப்பம், ஜனகாபுரம், பரஞ்சி, வெங்குப்பட்டு மற்றும் பரவத்தூர் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகள் பானாவரம், கரிகால், வி.ஜி.புரம், தளிகல், எறும்பி, கொண்டபாளையம், கரிகால் மற்றும் சோளிங்கர் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகள் ஓச்சேரி, சிறுகரும்பூர், ஏரளச்சேரி.
வேலூர்: ஆயர்பாடி அவளூர், சித்தாங்கி, சங்கரன்பாடி, களத்தூர் மற்றும் கரிவேடு சுற்றியுள்ள பகுதிகள் சைதாப்பேட்டை, சிஎம்சி காலனி, ரங்காபுரம், வள்ளலார், காகிதப்பட்டறை மற்றும் சத்துவாச்சாரி சுற்றுவட்டார பகுதிகள் பாகாயம், ஓட்டேரி, சித்தேரி, அரியூர், ஆபீசர்ஸ் லைன், டோல்கேட், விருப்பப்பட்டிபுரம், சங்கரநபாதிபுரம், சங்கரன்பாதிபுரம் மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகள் பாகாயம், ஓட்டேரி, சித்தேரி, அரியூர், ஆபீசர்ஸ் லைன், டோல்கேட், விருப்பாட்சிபுரம், சங்கரன் பாளையம், சாய்நாதபுரம் மற்றும் தொரப்பாடி சுற்றியுள்ள பகுதிகள் ராணிப்பேட்டை, பிஹெச்இஎல், அக்ராவரம், வானம்பாடி, தண்டலம், சேட்டிதாங்கல் மற்றும் சிப்காட் சுற்றுப்புற பகுதிகள், ஆலப்பாக்கம் பாகவேலி, சக்கரமல்லூர், வேகமங்கலம், களவாய், வாலாஜா, ஒழுகூர், தரமநீதி மற்றும் காவேரிப்பாக்கம் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகள். வாலாஜா டவுன், வன்னிவேடு, கடப்பந்தாங்கல் மற்றும் வாலாஜ் சுற்றுவட்டாரப் பகுதி ஒழுகூர், கரடிக்குப்பம், தாழங்கை, ஜி.சி.குப்பம், வள்ளுவப் பாக்கம், வாங்கூர், வள்ளுவப் பகுதி. மற்றும் ஒழுகூர் சுற்றுவட்டார பகுதி. முசிறி, பகவலி, குப்பத்தமோட்டூர் மற்றும் முசிறி சுற்றுவட்டார பகுதிகள்.
விழுப்புரத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: சொர்ணாவூர் மேல்பதி, ராம்பாக்கம், ஆர்.ஆர்.பாளையம், கொங்கம்பட்டு, மேட்டுப்பாளையம், பரசுரெட்டிபாளையம், குச்சிப்பாளையம், சொரப்பூர், சொர்ணாவூர் கீழ்பதி, பூவரசங்குப்பம், பற்றைப்பதி, வீரணம், கிருஷ்ணாபுரம், பாக்கம், துலுக்கனத்தூர், திருவெண்ணீயவள்ளம் கோவாகம், வேலூர், ஆமூர், பெரும்பாக்கம், பரிக்கல், மாறனோடை, மணக்குப்பம், பாவந்தூர், பொன்னைவலம், பணப்பாக்கம், டி.எடையார், கீரிமேடு, கேரமம், மேலமங்கலம், திண்டிவனம், கிளியனூர், உப்புவெள்ளூர், சாரம், எண்டியூர், தி.நெடுஞ்சாறு சாலை NH சாலை, செஞ்சி சாலை, மாம்பழப்பட்டு சாலை, வண்டிமேடு, வடக்கு தெரு, விரட்டிக்குப்பம், கே.வி.ஆர்.நகர், நன்னாடு, பாப்பான்குளம், திருவாமாத்தூர், ஓம் சக்தி நகர், கப்பூர், மரகதப்புகாவணிபாக்கம், சித்தாத்தூர், கொளத்தூர், வி.அரியனூர், கண்டமாநடி, அத்தியூர் திருவதி, கேளியம்பாக்கம், பாக்கம்பக்கம், மேலமேடுார்.
விழுப்புரத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: ராவணன், கல்லிப்பட்டு, அகரம், திருப்பாச்சனூர், கொங்கரகொண்டான், சேர்ந்தனூர், செஞ்சி டவுன், நாட்டார்மங்கலம், காளையூர், ஈச்சூர், மேல்களவாய், ஆவியூர், மேலொளக்கூர், தொண்டூர், அகலூர், சேதுவராயநல்லூர், பென்நகர், கல்லாப்புலியூர், சாத்தலியப்புலியூர். செம்மேடு, ஆலம்பூண்டி, பிசித்தாம்பூண்டி, தாண்டவசமுத்திரம், அனந்தபுரம், அப்பம்பட்டு, பள்ளிப்பட்டு, மீனம்பட்டு, கோனை, சோமசமுத்திரம், சேரனூர், துத்திப்பட்டு, பொன்னக்குப்பம், தச்சம்பட்டு, காரை, மொடையூர், திருவம்பட்டு, அணிலாடி, கேல்.