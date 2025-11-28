English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • நாளை பவர் கட்.. தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!

நாளை பவர் கட்.. தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!

Tomorrow Saturday (November 29) Shutdown Areas: தமிழகத்தில் நாளை சனிக்கிழமை (நவம்பர் 29) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் லிஸ்ட் இங்கே. 

 

Shutdown: தமிழகத்தில் மாதம்தோறும் மின் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறும் காரணமாக மின்தடை ஏற்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில், நாளை (நவம்பர் 29) எங்கெல்லாம் மின்தடை ஏற்படுகிறது என்பதை தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள். 
1 /11

விழுப்புரத்தில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: கவனிபாக்கம், சித்தாத்தூர், கொளத்தூர், வி.அரியனூர், கண்டமாநதி, அத்தியூர் திருவதி, கேளியம்பாக்கம், மேலமேடு, பில்லூர், பிள்ளையார்குப்பம், புருச்சானூர், ராவண, கல்லிப்பட்டு, அகரம், திருப்பச்சனூர், கொங்கரகொண்டான், சேர்ந்தனூர், சர்க்கரை ஆலை, பெரியசெவலை, துலக்கம்பட்டு, கூவாகம், வேலூர், ஆமூர், பெரும்பாக்கம், பரிக்கல், மாறனோடை, துவக்கப்பாளையம், மணக்குப்பம், பாவந்தூர், பொன்னைவலம், பனம்பாக்கம், டி.எடையார், கீரிமேடு, தடுதட்கொண்டூர். 

2 /11

திருச்சியில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: திருப்பஞ்சாலி, பெரமங்கலம், வேங்கைமண்டலம், புலிவலம், துடையூர், தென்கரை, மூவனூர், கிளியநல்லூர், காட்டுக்குளம், அல்லூர், சுக்கம்பட்டி, நொச்சியம், சிறுகம்பு, குருவிகாரங்குளம், குடிநீர், புல்லுகம்பட்டி, இளமணம், சீதாப்பட்டி, கல்லுப்பட்டி, புதுவடி, கீரனூர், ராமரெட்டியபட்டி, நடுப்பட்டி, கடவூர், ஜக்கம்பட்டி, வையம்பட்டி, ஆசத்ரோடு, இலங்குறிச்சி, பாலத்தூர், ஆவாரம்பட்டி, கருங்குளம், கல்கோத்தனூர், புறத்துக்குடி, புங்கம்பாடி, மணியாரம்பட்டி, மண்வத்தை, சீத்தப்பட்டி, எம்.கே. பிள்ளைகுளம், பொன்னியார், கொடுந்துறை, திண்ணகோணம். 

3 /11

திருச்சியில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: அச்சம்பட்டி, கோட்டூர், அய்யம்பாளையம், எள்ளூர், உமையாள்புரம், தாளப்பட்டி, மாந்துறை பேட்டை நைப்பட்டி, நெய்வேலி, திருப்பியமலை, வடகு சீத்தம்பருப்பு, சீதம்பாக்கம் ,கோமங்கலம், புத்தூர், பீமா நகர், கோர்ட், லாசன்ஸ் சாலை, மார்சிங் பேட்டை, செங்குளம் காலனி, வண்ணாரப்பேட்டை, பாரதி நகர், வில்லியம்ஸ் சாலை, அரசு மருத்துவமனை, YWCA, கமிஷனர் அலுவலகம், முத்துராஜா தெரு (வடக்கு/தெற்கு), நடு வைக்கோல்கார தெரு, பாளையம் பஜார், பட்டாபிராமன் தெரு.

4 /11

ஈரோட்டில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: ஈரோடு டவுன், சூரம்பட்டி நல்லரோடு, எஸ்.கே.சி.ரோடு, ஜெகநாதபுரம் காலனி, என்.ஜி.ஜி.ஓ.காலனி, வீரப்பன்சத்திரம், இடையன்காட்டுவலசு, முனிசிபல் காலனி, ஆசிரியர் காலனி, பெருந்துறை ரோடு, சம்பத்நகர், வெட்டுக்காட்டுவலசு, எழுமாத்தூர், மாங்கராடு, செல்லத்தாபாளையம், பாண்டிபாளையம், எல்லக்கடை, காத்தக்கிணறு, குளவிளக்கு, மொடக்குறிச்சி, குளூர், மணியம்பாளையம், வெள்ளப்பெட்டாம்பாளையம், வே.புதூர், அனந்தம்பாளையம், மானூர், எரப்பம்பாளையம், கஸ்பாபேட்டை, முள்ளம்பரப்பு, சின்னியம்பாலம், வேலங்காட்டுவலசு, பொட்டிநாயக்கன்வலசு, வீரப்பம்பாளையம். 

5 /11

ஈரோட்டில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: 46 புதூர், ரங்கம்பாளையம், குறிகாரன்பாளையம், செல்லப்பம்பாளையம், கோவேந்தநாயக்கன்பாளையம், நஞ்சை. ஊத்துக்குளி, பெரியவீரசங்கிலி, சின்னவீரசங்கிலி, கிரேநகர், கைக்கோலபாளையம், வடமலை கவுண்டன்பாளையம், பச்சகவுண்டன்பாளையம், கினிபாளையம், கரட்டூர் மற்றும் பாப்பம்பாளையம், சிவகிரி, வேட்டுவபாளையம், காக்கம், கோட்டாலம், மின்னபாளையம், பாலமங்கலம், வீரசங்கிலி, கல்லாபுரம்கோட்டை, வேலங்காட்டுவலசு, எல்லக்கடை, குலவிளக்கு, கரகாட்டுவலசு, கோவில்பாளையம், ஆயப்பரப்பு, மூலப்பாளையம், கவுந்தப்பாடி, கொளத்துப்பாளையம், ஓடத்துறை, பெட்டம்பாளையம், எல்லீஸ்பேட்டை, சிங்காநல்லூர், பெருந்தலையூர், வெள்ளாங்கோயில், ஆப்பக்கூடல், கிருஷ்ணாபுரம், தர்மபுரி, கவுந்தபாடிபுதூர், மாரப்பம்பாளையம், அய்யம்பாளையம். 

6 /11

பெரம்பலூரில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: பெரியாத்துக்குறிச்சி, ஓலையூர், விழுடுடையான். மற்றும் தஞ்சாவூரில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: ஊரணிபுரம், திருவோணம்.

7 /11

நாகப்பட்டினத்தில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: கீழ்வேளூர், அலியூர், மேக்கீர்மங்கலம், பழையூர், வடமட்டம், கோமல். தேனியில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: தாமரைக்குளம், முருகமலை, சோத்துப்பாறை, வடுகபட்டி, புதுப்பட்டி, காமாட்சிபுரம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகள்.  

8 /11

மதுரையில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: மேலூர், தும்பைப்பட்டி, உசிலம்பட்டி சுற்றுப்புறங்கள், திருவாதவூர், கொட்டக்குடி சுற்றுப்புறங்கள். விருதுநகர்: ஆவியூர் - அரசகுளம், குரண்டி, மீனாட்சிபுரம் மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகள், புல்வாய்க்கரை - பூம்பிடகை, பிள்ளையார்குளம், ஆவரங்குளம், நெடுங்குளம் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகள், காரியாபட்டி - கல்லுப்பட்டி, மந்திரிஓடை, பாப்பனம், கம்பிக்குடி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகள்.

9 /11

திருவாரூரில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: அடியக்கமங்கலம், ஓடச்சேரி, அலிவலம், அந்தக்குடி, திருத்துறைப்பூண்டி, பாண்டி, கட்டிமேடு, திருவாரூர் விளமல், தஞ்சை சாலை, மாவூர், கமலாபுரம், பெருகவளந்தன், சித்தமல்லி, பழையூர், கொரடாச்சேரி, ஊர்குடி, முகந்தனூர், செல்லூர், பள்ளன்கோயில், வடகோவனூர், எடையூர், உம்பக்கச்சேரி, கோட்டூர், ஆதிச்சபுரம், களப்பால், மேலப்பனியூர், ஆண்டாள் தெரு, மடப்புரம், சேந்தமங்கலம், என்.வி.தோப்பு. 

10 /11

கிருஷ்ணகிரியில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: கிருஷ்ணகிரி டவுன், ராஜாஜி நகர், ஹவுசிங் போர்டு கட்டம் 1 மற்றும் 2, ஆட்சியர் அலுவலகம், பழையபேட்டை, கட்டிநாயனஹள்ளி, அரசு. கலைக் கல்லூரி, கே.ஆர்.பி.அணை, சுண்டேகுப்பம், குண்டலப்பட்டி, கத்தேரி, ஆலப்பட்டி, சூலகுண்டா, மிட்டப்பள்ளி.

11 /11

புதுக்கோட்டையில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: அலியநிலை முழுவது பகுதி, அரிமளம் முழுவது பகுதி, மரமடக்கி பகுதி முழுவதும், அறந்தாங்கி பகுதி முழுவதும், தல்லம்பட்டி பகுதி முழுவதும்.  

Shutdown Power cut Tomorrow shutdown areas in tamil nadu Electricity Board

Next Gallery

பொங்கல் பரிசு: இந்த ஆண்டு தமிழக குடும்பங்களுக்கு எவ்வளவு ரொக்கப் பணம் கிடைக்கும்?