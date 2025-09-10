நாளை பவர் கட்.. தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!

Tomorrow Thursday (September 11) Shutdown Areas: தமிழகத்தில் நாளை வியாழக்கிழமை (செப்டம்பர் 11) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் லிஸ்ட் இங்கே.
Shutdown: தமிழகத்தில் மாதம்தோறும் மின் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறும் காரணமாக மின்தடை ஏற்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில், நாளை (செப்டம்பர் 11) எங்கெல்லாம் மின்தடை ஏற்படுகிறது என்பதை தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.
புதுக்கோட்டை மின் தடை பகுதிகள்: அவனத்தான்கோட்டை பகுதி முழுவது கீரமங்கலம் பகுதி.
கோவை மின்தடை பகுதிகள்: பாரதி காலனி, பீளமேடு புதூர், சௌரிபாளையம், நஞ்சுண்டாபுரம் ரோடு, புலியகுளம், கணபதி தொழிற்பேட்டை, ஆவாரம்பாளையம், ராமநாதபுரம், கல்லிமடி, திருச்சி ரோடு (பகுதி), மீனா எஸ்டேட், உடையம்பாளையம்.செல்லப்பம்பாளையத்தின் ஒரு பகுதி, பொதியாம்பாளையம், வாகராயம்பாளையம், நீலம்பூர் பகுதி, குரும்பபாளையம், ராசிபாளையம், ஊத்துப்பாளையம்.
திண்டுக்கல் மின்தடை பகுதிகள்: சி.கே.புதூர், பாப்பம்பட்டி, போடுபட்டி, கொழும்பங்கொண்டான், வயலூர், புஷ்பத்தூர், சாமிநாதபுரம், போடுபட்டி, கொழும்பங்கொண்டான்.
கிருஷ்ணகிரி மின்தடை பகுதிகள்: சூளகிரி டவுன், உலகம், மதராசனப்பள்ளி, ஏனுசோனை, சின்னார், சாமல்பள்ளம், பீர்பள்ளி, பிக்கனப்பள்ளி, கலிங்கவரம், எளியதேரடி.
நாகப்பட்டினம் மின் தடை பகுதிகள்: வேதாரண்யம், தோப்புத்துறை, கோடியக்கரை வைத்தீஸ்வரன் கோயில், புங்கனூர், திருப்பங்கர் எடமணல், திட்டை அரசூர், மாத்திரவேலூர் பெரம்பூர், கடக்கம்.
உடுமலைப்பேட்டை மின்தடை பகுதிகள்: சமத்தூர், ஆவல்சின்னம்பாளையம், தளவாய்பாளையம், பாளையூர், நாச்சிபாளையம், பொன்னாபுரம், பொள்ளாச்சியூர், பில்சினாம்பாளையம், ஜமின்கொட்டாம்பட்டி, வடுகபாளையம், குறிஞ்சரி.
விருதுநகர் மின்தடை பகுதிகள்: மல்லாங்கிணறு - வலையங்குளம், அழகியநல்லூர், கேப்பிலிங்கம்பட்டி, நாகம்பட்டி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகள் விருதுநகர் உள்பகுதி - பாண்டியன் நகர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகள்.
வேலூர் மின்தடை பகுதிகள்: சேந்தமங்கலம், ஆசனெல்லிக்குப்பம், திருமால்பூர், எஸ்.கொளத்தூர், கணபதிபுரம் மற்றும் பள்ளூர் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகள்.