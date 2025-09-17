நாளை பவர் கட்.. தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!

Tomorrow Thursday (September 18) Shutdown Areas: தமிழகத்தில் நாளை வியாழக்கிழமை (செப்டம்பர் 18) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் லிஸ்ட் இங்கே.
Shutdown: தமிழகத்தில் மாதம்தோறும் மின் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறும் காரணமாக மின்தடை ஏற்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில், நாளை (செப்டம்பர் 18) எங்கெல்லாம் மின்தடை ஏற்படுகிறது என்பதை தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.
கோவையில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: எஸ்.என்.பாளையம், பாப்பநாயக்கன்புதூர், வடவள்ளி, வேடப்பட்டி, வீரகேரளம், தெலுங்குபாளையம், வேலாண்டிபாளையம், சாய்பாபாகாலனி, செல்வபுரம், காந்திநகர், அண்ணா நகர், லட்சுமி நகர், சூலக்கல், தாமரைக்குளம், ஓ.கே.மண்டபத்தின் ஒரு பகுதி, மந்திரம்பாளையம், கொண்டம்பட்டி, சிட்கோ, சுந்தராபுரம் பகுதி, போத்தனூர் பகுதி, எல்ஐசி காலனி, காமராஜ் நகர்.
சென்னையில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: பாடி, MTH சாலை, அன்னை நகர், TNHB கொரட்டூர், பூங்கா சாலை, ஆசிரியர் காலனி, புத்தகரம், தாதன்குப்பம், செந்தில் நகர், டி.வி.எஸ்.நகர்.
திண்டுக்கல்லில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: தொப்பம்பட்டி, அப்பனூத்து, வேப்பன்வலசு, ராமநாயக்கன்பட்டி, எலுவனம்பட்டி, மஞ்சளாறு அணை.
ஈரோட்டில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: சென்னிமலை, பொன்கநகர், பாரதிநகர், சின்னபிடாரியூர், ஊத்துக்குளி ரோடு, ஈங்கூர் ரோடு, குமாரபுரி, சக்திநகர், பெரியார்நகர், நம்மக்கல்பாளையம், அரச்சலூர் ரோடு, குப்புச்சிபாளையம், திம்பம்பாளையம், அம்மாபாளையம், பாரதியார் நகர், வீரப்பன்பாளையம் பை பாஸ், ஐஸ்வர்யா கார்டன், சுப்பிரமணியன் நகர், வெட்டுக்காட்டுவலஸ்லு, ஈகிள் கார்டன், கருவேல்பாறைவலசு, ஆட்டுக்கம்பாறை, சூளை, அன்னை சத்தியா நகர், முதலிதோட்டம்.
மதுரையில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: மேலக்கால், நாராயணபுரம், திருவேடகம், தச்சம்பத்து & சுற்றுப்புறங்கள், உசிலம்பட்டி, வாலந்தூர், நாட்டார்மங்கலம் & சுற்றுப்புறங்கள், தும்மக்குண்டு, சேடபட்டி, காளப்பன்பட்டி, பூசலபுரம் & சுற்றுப்புறங்கள், தன்மகளச்சேரி, அழகுரெட்டிப்பட்டி & சுற்றுப்புறங்கள், மொண்டிக்குண்டு, கல்யாணிப்பட்டி, பூலகப்பட்டி & சுற்றுப்புறங்கள், இடையபட்டி, நக்கலப்பட்டி, குஞ்சம்பட்டி, மலைப்பட்டி.தொட்டபைக்கனூர், ஏ.வல்லாளபட்டி, சாம்பிராணிப்பட்டி மற்றும் சுற்றுப்புறங்கள், அரிட்டாபட்டி, சண்முகநாதபுரம், ஒத்தக்கடை, நரசிங்கம்பட்டி, காலிகா வெள்ளாளப்பட்டி, அரிட்டாபட்டி, மேலவளவு & சுற்றுப்புறங்கள், மேலவலவு, எட்டிமங்கலம், செனகரம்பட்டி, புதுசுக்கம்பட்டி, கேசம்பட்டி, பட்டூர், மேலவளவு, அழகாபுரிபட்டி, தும்பப்பட்டி மற்றும் சுற்றுப்புறங்கள், திருவாதவூர், இடையபட்டி, ஆமூர்,, வீபடைப்பு, பூச்சுத்தி மற்றும் சுற்றுப்புற பகுதி.
கிருஷ்ணகிரியில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: போச்சம்பள்ளி, பாரூர், கீழ்குப்பம், தாதம்பட்டி, மல்லிக்கல், கரடியூர், அரசம்பட்டி, புலியூர், பாரண்டப்பள்ளி, கோட்டப்பட்டி, வடமலம்பட்டி, பன்னந்தூர், மஞ்சமேடு, சாமண்டபட்டி, பரியப்பறையூர், வண்டிக்காரன்கோட்டை.
நாகப்பட்டினத்தில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: குத்தாலம், ஆரயபுரம், கடலங்குடி, திருக்குவளை, எட்டுக்குடி, மணலி.
திருச்சியில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: குட்டி அம்பலகாரன் பட்டி தென்றல் நகர், உஸ்மான் அலி நகர், வசந்த நகர், ராஜாராம் சாலை, கோவர்தன் கார்டன், எம்ஜிஆர் நகர், ஓலையூர், மாம்பழ சாலை, டிரங்க் சாலை, கும்பகோணதன் சாலை, காந்தன் நகர், வெள்ளிக்கிழமை சாலை, கீழ உள் வீதி, திமிராய சமுத்திரம், சின்னை பை பாஸ் ரோடு, திருவாளர் சோலை, கீழ வாசல், தஞ்சை சாலை, மகாலட்சுமி நகர், வடக்கு தாரணநல்லூர், மரியம் தெரு, வரகனேரி, மல்லிகைபுரம், அண்ணா நகர் 1-6 குறுக்கு, இருதாயபுரம், வராகனேரி, தென்னூர் உயர் சாலை, தில்லை நகர், சாஸ்திரி சாலை, அண்ணாமலை நகர், அண்ணா நகர், மதுரை சாலை, சப் ஜெயில் சாலை, நாடு குஜிலி தெரு, பிக் பஜார்.
தேனியில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: லட்சுமிபுரம், அல்லிநகரம், தென்கரை, அண்ணாஜி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகள், சின்னஓவுலாபுரம், முதலாபுரம், கன்னிசேர்வைப்பட்டி, எரசக்கநாயக்கனூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகள்.
திருப்பத்தூரில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: வாணியம்பாடி, நியூடவுன், திம்மாம்பேட்டை, கேத்தண்டபட்டி, திம்மம்பேட்டை, அம்பலூர், காவலூர், மிட்டூர், ஆண்டியப்பனூர், ஆலங்காயம், மிட்டூர், நிம்மியம்புட்டு, கெத்தாண்டப்பட்டி, புதுக்கோவில், சர்க்கரை ஆலை, மங்கலம்.
விழுப்புரத்தில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: எலமங்கலம், வடசிறுவளூர், ரெட்டனை, புலியனூர், தீவனூர், வெள்ளிமேடுபேட்டை, தாதாபுரம், வீரணாமூர், உரல், கொல்லர், சாந்தைமேடு, ஐயந்தோப்பு, செஞ்சி சாலை, வசந்தபுரம், திருவள்ளுவர் நகர், மருத்துவமனை சாலை.
வேலூரில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: தொட்டபாளையம், செண்பாக்கம், எரியங்காடு, விரிஞ்சிபுரம், காட்பாடி சாலை, புதிய பேருந்து நிலையம், கஸ்பா, கோணவட்டம், போகை, சேதுவாலை, பஸ்சர், காந்தி சாலை மற்றும் வேலூர் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகள், ஆபிசர்ஸ் லைன், ஓல்ட் டவுன், வசந்தபுரம், சாலவென்பேட்டை, செல்வபுரம், காஸ்பா, வேலூர் பஜார் மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகள், சேதுவளை, விஞ்சிபுரம், எம்.வி. பாளையம், பொய்கை, பொய்கைமோட்டூர் கழனிப்பாக்கம், எரியங்காடு சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகள், மேல்பாடி, மிட்டூர், வள்ளிமலை, திருவலம், பிரம்மாபுரம், பூடுதாக்கு, கீழ்மின்னல், அரப்பாக்கம், பெருமுகை, சேவூர் மற்றும் காரணம்புட் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகள், திருவலம், சிவானந்தபுரம், கே.ஆர். தாங்கல், கம்மராஜபுரம், எளையநல்லூர், தேம்பள்ளி, வெங்கடாபுரம், ராமநாதபுரம், அம்மூண்டி, குப்பத்தமோட்டூர் மற்றும் திருவலம் சுற்றுவட்டார பகுதி.
வேலூர்: சேர்காடு, மிட்டூர், கண்டிப்பேடு, முத்தரசிக்குப்பம், மகிமண்டலம், விண்ணம்பள்ளி, மேல்போடிநத்தம், அம்மாவார்பள்ளி, காட்டூர், ஓடந்தாங்கல், உள்ளிபுதூர், தாதிரெட்டிப்பள்ளி மற்றும் சேர்காடு சுற்றுவட்டார பகுதிகள், அரிகில்பாடி, அனந்தபுரம், சேந்தமங்கலம் மற்றும் தக்கோலம் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகள், கே.வி குப்பம், பி.கே.குப்பம் லத்தேரி, திருமணி, பசுமாத்தூர், பனமாதங்கி மற்றும் வடுகந்தாங்கல் சுற்றுவட்டார பகுதிகள், உப்புப்பேட்டை, முப்பத்துவெட்டி, லட்சுமிபுரம், தாஜ்புரா, மேலக்குப்பம், தூப்புகானா, தேவி நகர், அம்மா நகர், விசாரம், நந்தியாலம், ரத்தினகிரி, மேலக்குப்பம் மற்றும் ஆற்காடு சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகள், தாழனூர், அயிலம், அயிலம் புதூர், ராமநாதபுரம், கீழ்குப்பம், அருங்குன்றம், ராமாபுரம், வேப்பூர், விஷாரம் மற்றும் கத்தியவாடி சுற்றுவட்டாரப் பகுதி.நாவல்பூர், புலியக்கண்ணு, சாந்தமேடு, வி.சி. மோட்டார், பிஞ்சி, எம்பிடி சாலை, பைபாஸ் ரோடு.
வேலூர்: ரஃபிக் நகர், மேல்புதுப்பேட்டை, காந்திநகர், பாரி காலனி, முத்துக்கடை ஒத்தவாடை தெரு மற்றும் ராணிப்பேட்டை சுற்றுவட்டார பகுதி.நெமிலி, மேல்களத்தூர், மேலேரி, காட்டுப்பாக்கம் மற்றும் புன்னையை சுற்றியுள்ள பகுதிகள், மேலக்குப்பம், சாணார்பந்தை, ஜி.சி. குப்பம் மற்றும் பூட்டுத்துக்குச் சோரிண்டிங் பகுதி.
உடுமலைப்பேட்டையில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: எம்.என்.பாளையம். வாழைக்கொம்புநாகூர், சுபியகவுண்டன்புதூர், ஆலங்கடவு, வளந்தையமரம், மீனாட்சிபுரம், குளத்துப்புதூர், பரியோத்து, தீவன்சபுதூர், கணபதிபாளையம், கோவிந்தபுரம், காளியப்பகவுண்டன்புதூர், ஆத்துபொள்ளாச்சி, முத்தூர், அய்யம்பாளையம், நல்லூர், வடுகபாளையம், மண்ணூர், ராமப்பட்டினம், தேவம்பாடி, வல்லையகவுண்டனூர், போடிபாளையம், சக்திகார்டன், கோல்டன்சிட்டி, காந்திநகர், பொன்னாபுரம், சங்கம்பாளையம், வளவன்நகர், ஜே.ஜே.காலனி.
பல்லடத்தில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: தாராபுரம், தாராபுரம், தளவிபட்டினம், கல்லிவலசு, கூத்தாம்பூண்டி, மூலனூர், நாரணபுரம், சேகம்பாளையம் , ஆறுமுத்தாம்பாளையம் , வளையபாளையம் , வேலம்பாளையம்.
பெரம்பலூரில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: அடைக்கம்பட்டி, அம்மாபாளையம், மேலபுலியூர், சத்திரமனை, கண்ணபாடி.