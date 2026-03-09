எச்சரிக்கை! மார்ச் 15 முதல் அலர்ட்டாக இருக்க வேண்டிய 3 ராசிகள்!

ஜோதிட கணக்கீடுகளின்படி, வரும் 2026 மார்ச் 15ம் தேதி சூரிய பகவான் மீன ராசிக்குள் பிரவேசிக்கிறார். அங்கு ஏற்கனவே செவ்வாய் கிரகம் அமர்ந்திருப்பதால், இந்த இரண்டு கிரகங்களின் சேர்க்கை த்வித்வாதஷ் யோகம் என்ற ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
சூரியன் மற்றும் செவ்வாய் ஆகிய இரண்டு பலமான கிரகங்கள் இணையும்போது, மனிதர்களின் பொதுவான குணாதிசயங்களில் அதீத மாற்றங்கள் நிகழும். எனவே, மார்ச் 15 முதல் மார்ச் 20ம் தேதி வரையான நாட்கள் மிகவும் சவாலானதாக இருக்கும்.
கன்னி ராசிக்காரர்கள் இந்த காலகட்டத்தில் தங்கள் பேச்சில் அதீத நிதானத்தை கடைப்பிடிக்க வேண்டும். கோபத்தில் தேவையற்ற வார்த்தைகளை பயன்படுத்தினால் கணவன்-மனைவி அல்லது பெற்றோருடன் கடும் வாக்குவாதங்கள் ஏற்படலாம்.
துலாம் ராசியினருக்கு நிதி ரீதியான சிக்கல்களும், பண இழப்புகளும் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே யாரையும் எளிதில் நம்பிவிட வேண்டாம். நகை மற்றும் விலைமதிப்பற்ற பொருட்களைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க வேண்டும்.
சூரியன் உங்கள் சொந்த ராசியான மீனத்திற்குள் நுழைவதால், உங்களின் தன்னம்பிக்கை சற்று குறையக்கூடும். மன அழுத்தம், திடீர் தலைவலி, கண் தொடர்பான பிரச்சனைகள் மற்றும் உயர் ரத்த அழுத்தம் போன்ற உடல்நலக் கோளாறுகள் ஏற்படலாம் என்பதால் ஆரோக்கியத்தில் அலட்சியம் வேண்டாம்.
மீன ராசிக்காரர்கள் இந்த கிரக பெயர்ச்சி நேரத்தில் அவசரப்பட்டு எந்தவொரு முக்கிய தொழில் முடிவுகளையும் எடுக்கக் கூடாது. புதிய முதலீடுகள் அல்லது வேலையில் பெரிய மாற்றங்களைச் செய்வதைத் தற்போதைக்குத் தவிர்ப்பது எதிர்விளைவுகளைத் தடுக்கும்.