/தமிழகத்தில் நாளை ஜூன் 10 மின்தடை.. 7 மணி நேரம் பவர் கட் செய்யப்படும் பகுதிகள்! முழு லிஸ்ட் இங்கே

Tamil Nadu Power Cut June 10: தமிழகத்தில் நாளை (ஜூன் 10) பல்வேறு பகுதிகளில் மாதாந்திர பணிகள் நடைபெறுகிறது. இதன் காரணமாக காலை 09 மணி முதல் மாலை 04 மணி வரை மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது. அவை எந்தெந்த பகுதிகள் என்பதை இங்கு பார்க்கலாம்.
திருச்சி: கள்ளக்குடி, வடுகர்பேட்டை, வி.கே.நல்லூர், நத்தம், மாளவை, புள்ளம்பாடி, கல்கம், கண்ணனூர், கீழஅரசூர், சிறுகளப்பூர், தாண்டவக்குறிச்சி, செங்கரையூர், வீரக்கள்ளூர், கெடாயச்சலூர், சிட்கோ நிறுவனம், பெல் என்ஜிஆர், காலிங்கர் என்ஜிஆர், எம்.பி.சாலை, அண்ணா ரவுண்டானா, பெல் என்ஜிஆர், பெல், என்ஐடி, அசூர், சூரியூர், பொய்கைக்குடி, பிஎச் குவாட்டர்ஸ், பெல், ராவுத்தன் மேடு, துவாங்குடு ஆகிய பகுதிகளில் நாளை மின்தடை ஏற்பட உள்ளது.
திருச்சி: கள்ளக்குடி, வடுகர்பேட்டை, வி.கே.நல்லூர், நத்தம், மாளவை, புள்ளம்பாடி, கல்கம், கண்ணனூர், கீழஅரசூர், சிறுகளப்பூர், தாண்டவக்குறிச்சி, செங்கரையூர், வீரக்கள்ளூர், கெடாயச்சலூர், சிட்கோ நிறுவனம், பெல் என்ஜிஆர், காலிங்கர் என்ஜிஆர், எம்.பி.சாலை, அண்ணா ரவுண்டானா, பெல் என்ஜிஆர், பெல், என்ஐடி, அசூர், சூரியூர், பொய்கைக்குடி, பிஎச் குவாட்டர்ஸ், பெல், ராவுத்தன் மேடு, துவாங்குடு ஆகிய பகுதிகளில் நாளை மின்தடை ஏற்பட உள்ளது.
புதுக்கோட்டை: தல்லம்பட்டி முழுப் பகுதி, அரந்தாங்கி நகரப் பகுதி, மரமடக்கி & அலியனிலாய், அரிமலம் முழுப் பகுதி, பட்டுக்கோட்டை நகர்ப்புறம் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது.
திருவண்ணாமலை: ஆதமங்கலம், சிறுவள்ளூர், வீரலூர், சோழவரம், கங்காவரம், மேல்சோழங்குப்பம், கிடாம்பாளையம், பள்ளக்கொல்லை, தச்சம்பட்டு, நாச்சியானந்தல், தேவனூர், கண்டியங்குப்பம், அப்புப்பட்டு, காந்திபுரம், தாளையம்பள்ளம் ஆகிய பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது.
திண்டுக்கல்: அய்யலூர், குரும்பபட்டி, வளவிசெட்டியபட்டி, வடுகபட்டி HT SC DSRM விருவீடு ss சுற்றியுள்ள பகுதிகள் சிலுக்குவார்பட்டி, கீதையுறும்பு, காமாட்சிபுரம், ரெங்கமணியன்பட்டி, சேக்காபட்டி ஆகிய பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்பட உள்ளது.
கன்னியாகுமரி: புதுக்கடை, பைங்குளம், ராமன்துறை, புதத்துறை, இரணியபுரம், கிள்ளியூர், நித்திரவிளைகோணம், எறும்புகாடு, ராஜாக்கமங்கலம், பழவிளை, தேக்குறிச்சி, பிள்ளைத்தோப்பு, ஞானபதிபுரம்புத்தாலம், தெங்கம்புத்தூர், கீழகிருஷ்ணன்புதூர், பொட்டல்விளஞ்சூர், ஏத்தாமொழியில்லாவூர், நீரோடு, ஊரம்பு, சுழல், செங்கவிளை, சூரியக்கோடு, கோழிவிளை, மாங்காடு, வாவரை, நம்போலி, தேரிவிளை, கண்ணனாகம் ஆகிய பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது.
விழுப்புரம்: மரக்காணம், ஆச்சிக்காடு, முட்டுகாடு, அசப்பூர், கந்தாடு, வடஅகரம், திருக்கனூர், ஏ.புதுப்பாக்கம், கூனிமேடு, கீழ்புதுப்பட்டு, கீப்பேட்டை, அனுமந்தை, முருக்கேரி, கேளப்பாக்கம், ராயநல்லூர், வடநெற்குப்பம், நடுகுப்பம், பத்துப்பாக்கம், பெருமுக்கல், கீறுங்குணம், கீழ்சிவிரி, ஆவணிபூர், பன்கொளத்தூர், ஆண்டப்பட்டு, அச்சிப்பாக்கம், கருவப்பாக்கம், சித்தம்பூண்டி, தாண்டவசமுத்திரம், அனந்தபுரம், அப்பம்பட்டு, பள்ளிப்பட்டு, மீனம்பட்டு, கோனை, சோமசமுத்திரம், சேரனூர் மொடையூர், திருவம்பட்டு, அணிலாடி ஆகிய பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது.
இதர மாவட்டங்கள்: தஞ்சாவூர் - பூண்டி, பட்டுக்கோட்டை நகர், அய்யம்பேட்டை; தேனி - டோம்புச்சேரி, வீரபாண்டி, வாயல்பட்டி, பிசி.பட்டி சுற்றுவட்டார பகுதிகள்; உடுமலைப்பேட்டை - கொத்தமங்கலம், பொன்னாரி, வெள்ளியம்பாளையம், ஐயம்பாளையம், குமாரபாளையம், வரதராஜபுரம், முருங்கம்பட்டி, சுங்கரமடகு, குடிமங்கலம் ஆகிய பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது.