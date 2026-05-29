/TN Shutdown: தமிழகத்தில் நாளை எங்கெல்லாம் மின்தடை.. முழு லிஸ்ட் இங்கே!

Tamil nadu Shutdown Areas Tomorrow (May 30): தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் நாளை (மே 30) சனிக்கிழமை மாதாந்திர பராமரிப்பு காரணமாக காலை 09 மணி முதல் மாலை 04 மணி வரை மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது. அவை எந்தெந்த இடங்களில் என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.
சென்னை (திருமுடிவாக்கம்):இந்திரா நகர், குரு நகர், விவேகநாத நகர், பழந்தண்டலம், நாகன் தெரு மற்றும் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள அனைத்து பகுதிகள்.
திருச்சி: முசிறி OHT, அய்யம்பாளையம், வெள்ளூர், காமாட்சிப்பட்டி, தண்டலை, தண்டலைப்புத்தூர், மணமேடு, நாச்சியபுத்தூர், தும்பலம், சோலம்பட்டி, பெருமாள்பாளையம், மேட்டுப்பட்டி, கட்டப்பட்டி ஆகிய இடங்களில் மின்தடை ஏற்படுகிறது.
கோவை: மேட்டுப்பாளையம், சிறுமுகை, ஆலங்கொம்பு, ஜடையம்பாளையம், தேரம்பாளையம், அன்னூர், படுவம்பள்ளி, கஞ்சப்பள்ளி, காக்காபாளையம், சொக்கம்பாளையம், குனியமுத்தூர், சுந்தராபுரம் பகுதி, கோவைப்புதூர், புட்டுவிக்கி ஆகிய இடங்களில் நாளை மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது.
விழுப்புரம்: கவனிப்பாக்கம், சித்தாத்தூர், கொளத்தூர், வி.அரியனூர், கண்டமாநதி, அத்தியூர் திருவதி, கேளியம்பாக்கம், மேலமேடு, பில்லூர், பிள்ளையார்குப்பம், புருச்சானூர், ராவணன், கல்லிப்பட்டு, அகரம், திருப்பச்சனூர், கொங்கரகொண்டான், சேர்ந்தனூர், முருக்கேரி, கேளப்பாக்கம், ராயநல்லூர், வடநெற்குணம், நடுக்குப்பம், பிரம்மதேசம், ஆலங்குப்பம், பெருமுக்கல், கீறுங்குணம், கீழ்சிவிரி, ஆவணிபூர், பங்கொளத்தூர், ஆண்டப்பட்டு, அச்சிப்பாக்கம், கருவப்பாக்கம்.
விழுப்புரம்: மரக்காணம், ஆச்சிக்காடு, முட்டுக்காடு, அசப்பூர், கந்தாடு, வடகரம், திருக்கனூர், ஏ.புதுப்பாக்கம், கூனிமேடு, கீழ்புதுப்பட்டு, கீப்பேட்டை, அனுமந்தை, சர்க்கரை ஆலை, பெரியசெவலை, துலக்கம்பட்டு, கூவாகம், வேலூர், ஆமூர், பெரும்பாக்கம், பரிக்கல், மாறனோடை, துவக்கப்பாளையம், மணக்குப்பம், பாவந்தூர், பொன்னைவலம், பனம்பாக்கம், டி.எடையார், கீரிமேடு, தடுத்தாட்கொண்டூர் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது.
தஞ்சாவூர்: பி.ஆர்.புரம், வேளாங்கண்ணி டவுன் IN, தெற்கு பொய்கைநல்லூர், வேளாங்கண்ணி டவுன் II, கிராமத்துமேடு, திருபானந்தல், கிரிட் எஸ்எஸ் தஞ்சாவூர் 33 கேவி ஆகிய பகுதிகளில் நாளை மின்தடை ஏற்படும்.
நாகப்பட்டினம்: தர்கா, அரசு மருத்துவமனை, வங்காரமவாடி, ஆட்சியர் அலுவலகம், நாகப்பட்டினம், டவுன், வேளாங்கண்ணி, திட்டச்சேரி, எக்ஸ்பிரஸ், வெளிப்பாளையம், பரவை, சிக்கல், நாகூர், நீர்நிலைகள் ஆகிய பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது.