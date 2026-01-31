Shutdown: தமிழகத்தில் வரும் திங்கட்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்!

TN Power Shutdown Monday February 02: ஒவ்வொரு மாதமும் மின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்தடை ஏற்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில் வரும் திங்கட்கிழமை (பிப்ரவரி 02) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
TN power outages Monday February 02, 2026: மின்சார வாரியத்தின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஒருமுறை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை பவர் கட் இருக்கும். அந்த வகையில் வரும் திங்கட்கிழமை (பிப்ரவரி 02) எந்த எந்த பகுதியில் மின்தடை இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
மேட்டுப்பாளையத்தில் மேலமாத்தூர், வெண்மணி, நல்லறிக்கை, புது குடிசை ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
பெரம்பலூரில் திருமந்துறை, பெருமாத்தூர், வட்டக்கலூர், அத்தியூர், சின்னார், எரியு,.முருக்கன்குடி, வலிகண்டபுரம், சர்க்கரை ஆலை ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
கோவை வில்லங்குறிச்சி மண்டலத்தில் தண்ணீர்பந்தல், லட்சுமி நகர், முருகன் நகர், சேரன்மா நகர், குமுதம் நகர், ஜீவா நகர், செங்காளியப்பன் நகர் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
கோவையில் உள்ள கல்லாபட்டி, , சேரன்மா நகர், நேரு நகர், சித்ரா,, வள்ளியம்பாளையம், , கே.ஆர்.பாளையம், வில்லங்குறிச்சி, தண்ணீர்பந்தல், பீளமேடு தொழிற்பேட்டை, ஷார்ப் நகர், மகேஸ்வரி நகர் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
திருப்பூரில் தேவனூர்புதூர், செல்லம்பாளையம், கரட்டூர், ராவணபுரம், ஆண்டியூர், பாண்டியங்கரடு, அரிசனம்பட்டி, வல்லகுண்டபுரான், எஸ்.நல்லூர், அர்த்தநாரிபாளையம், புங்கமுத்தூர், வளையபாளையம், தீபாலபட்டி ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.