Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!

TN power outages Tuesday December 02, 2025: நாளை செவ்வாய்க்கிழமை (டிசம்பர் 02) எந்த எந்த பகுதியில் மின்தடை இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
TN power outages Tuesday December 02, 2025: மின்சார வாரியத்தின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஒருமுறை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை பவர் கட் இருக்கும். அந்த வகையில் நாளை செவ்வாய்க்கிழமை (டிசம்பர் 02) எந்த எந்த பகுதியில் மின்தடை இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தஞ்சாவூரில் தஞ்சாவூர், புதிய வீட்டு வசதி வாரிய குடியிருப்பு, அருளானந்தா நகர், யாகப்பா நகர், குழந்தை ஏசு கோவில் பகுதியில் மின்தடை இருக்கும்.
உடுமலைப்பேட்டையில் கிழவன் காட்டூர், எலைய முத்தூர், பரிசனம் பட்டி, கல்லா புரம், செல்வ புரம், பூச்சிமேடு, மானுப்பட்டி, கொமரலிங்கம், அமராவதி நகர், கோவிந்த புரம், அமராவதி செக்போஸ்ட், பெரும்பள்ளம், தும்பலப்பட்டி, குருவப்ப நாயக்கனூர், ஆலம் பாளையம் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
மதுரையில் வில்லாபுரம் ஹவுசிங் போர்டு, FF ரோடு, வில்லாபுரம் கிழக்கு பகுதிகள், சின்னக்கண்மாய், தென்றல் நகர், மணிகண்டன் நகர், மயான ரோடு, அகஸ்தியர் தெரு, அன்பு நகர், காளியம்மன் கோவில், அருப்புக்கோட்டை மெயின் ரோடு, ஜெயவிலாஸ் முதல் வெற்றி தியேட்டர் வரை, வில்லாபுரம் TNHB புதுநகர், LK துளசிராம் தெரு, மீனாட்சி நகர், கணபதி நகர், நல்லதம்பி தோப்பு, காவேரி தெருக்கள், செந்தமிழ் தெருக்கள், ஓம்சக்தி நகர், பரமேஸ்வரி அம்மன் கோவில் தெரு, நந்தகோபாலன் தெரு, மற்றும் நேதாஜி தெரு, TVS நகர் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
திருச்சியில் போசம்பட்டி, அதவத்தூா், இனியானூா், மேலப்பட்டி, கொய்யாதோப்பு, முத்து பிளாட், சரவணபுரம், கீழவயலூா், போதாவூா், சுண்ணாம்புக்காரன்பட்டி, சாந்தாபுரம், முள்ளிக்கரும்பூா், புலியூா், பள்ளக்காடு, புங்கனூா், வாசன் சிட்டி, எட்டரை, மன்ஜான்கோப்பு, அல்லித்துறை, வியாழன்மேடு, கீரிக்கல்மேடு, கோப்பு, நாச்சிக்குறிச்சி ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
மேலும் திருச்சியில் கள்ளக்குடி, வடுகர்பேட்டை, வி.கே.நல்லூர், நத்தம், மாளவை, புள்ளம்பாடி, கல்கம், கண்ணனூர், கீழஅரசூர், சிறுகளப்பூர், தாண்டவக்குறிச்சி, செங்கரையூர், வீரக்கள்ளூர், கெடாயச்சலூர் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.