Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை திங்கட்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!

TN Power Shutdown Monday December 08: ஒவ்வொரு மாதமும் மின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்தடை ஏற்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில் நாளை திங்கட்கிழமை (டிசம்பர் 08) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
TN power outages Monday December 17, 2025: மின்சார வாரியத்தின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஒருமுறை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை பவர் கட் இருக்கும். அந்த வகையில் நாளை திங்கட்கிழமை (டிசம்பர் 08) எந்த எந்த பகுதியில் மின்தடை இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
கோவை மெட்ரோவில் எம்.ஜி.சாலை, எஸ்ஐஎச்எஸ் காலனி, காவேரி நகர், ஜேஜே நகர், ஒண்டிப்புதூர் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
தர்மபுரியில் குமாரபுரி ஸ்பின்னிங் மில், அதியமான்கோட்டை, ஏலகிரி, பாளையம்புதூர், ஹெச்பிசிஎல், பரிகம், மணியத்தள்ளி, வீட்டு வசதி வாரியம், நீதிமன்ற வளாகம், நகர் கூடல் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
ஈரோட்டில் அவல்பூந்துறை, கானாபுரம், தூயம்புந்துறை, பூந்துறை, சேமூர், பள்ளியூத்து, திருமங்கலம், செங்கல் வலசு, வேலம்பாளையம், ராட்டைசுற்றி பாளையம் மற்றும் கே.ஏ.எஸ்.இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
பல்லடத்தில் பொன்னிவாடி, வடுகபட்டி, சின்னகம்பட்டி, அக்கரைபாளையம், கரடிவாவி, புளியம்பட்டி ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
உடுமலைப்பேட்டையில் இந்திரா நகர், சின்னப்பன்புதூர், ராஜாயூர், ஆவல்குட்டை, சரண்நகர், குமாரமங்கலம், தாந்தோணி, வெங்கிடாபுரம், தூங்காவி, ராமகவுண்டன் புதூர், மாதரத்தி, போல்ட்ராபட்டி, கே.கே. புதூர் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.