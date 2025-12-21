Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை திங்கட்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!

TN Power Shutdown Monday December 22: ஒவ்வொரு மாதமும் மின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்தடை ஏற்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில் நாளை திங்கட்கிழமை (டிசம்பர் 22) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
TN power outages Monday December 22, 2025: மின்சார வாரியத்தின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஒருமுறை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை பவர் கட் இருக்கும். அந்த வகையில் நாளை திங்கட்கிழமை (டிசம்பர் 22) எந்த எந்த பகுதியில் மின்தடை இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
பெருந்துறையில் திங்களூர், கல்லாகுளம், வேட்டையன்கிணறு, கிரே நகர், பாப்பம்பாளையம், மந்திரிபாளையம், நல்லாம்பட்டி, சுப்பையன்பாளையம், தாண்டகவுண்டன்பாளையம், சுங்கக்காரன்பாளையம், சினாபுரம் மேற்கு பக்கம் மட்டும், மேட்டூர், செல்லப்பா ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
கோவையில் நல்லட்டிபாளையம், மேட்டுபாவி, பனப்பட்டி பகுதி, கொத்தவாடி ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
மதுரை மாவட்டம் கொட்டாம்பட்டி, சொக்கலிங்கபுரம் & சுற்றுப்புறங்கள், கருங்காலக்குடி & சுற்றுப்புறங்கள் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
ஈரோட்டில் கஞ்சிகோயில், பள்ளப்பாளையம், கோவுண்டன்பாளையம், கரட்டுபுதூர், சின்னியம்பாளையம், ஐயன்வலசு, பெருமாபாளையம், முள்ளம்பட்டி, ஓலபாளையம், கந்தம்பாளையம் பிரிவு, சாமிகவுண்டன்பாளையம், வேட்டைபெரியாம்பாளையம், காந்திநாக் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
புதுக்கோட்டையில் ஆதனக்கோட்டை, கந்தர்வக்கோட்டை, கந்தர்வக்கோட்டை புதுப்பட்டி, பழைய கந்திரவாக்கோட்டை, மங்களகோயில், குன்னந்தர்கோயில், கீரமங்கலம், அவனாதன்கோட்டை ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.