Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!

TN Power Shutdown Thursday December 25: ஒவ்வொரு மாதமும் மின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்தடை ஏற்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில் நாளை வியாழக்கிழமை (டிசம்பர் 25) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
TN Power Shutdown Thursday December 25: மின்சார வாரியத்தின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஒருமுறை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை பவர் கட் இருக்கும்.
அந்த வகையில் நாளை வியாழக்கிழமை (டிசம்பர் 25) எந்த எந்த பகுதியில் மின்தடை இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
பல்லடத்தில் சிங்கனூர், தாராபுரம் சாலை, மாதேஷ்வர் நகர், பனபாளையம் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
கோவையில் கலங்கல், பீடம்பள்ளி, பட்டணம், பாப்பம்பட்டி, அக்கநாயக்கன்பாளையம், பட்டணம்புதூர், பாப்பம்பட்டிப்பிரிவு, கண்ணம்பாளையம் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
மேலும் கோவையில் நடுப்பாளையம் (ஒரு மண்டலம்), சின்ன குயிலி, நாய்கன்பாளையம், பள்ளபாளையம் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.