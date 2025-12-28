Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை திங்கட்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!

TN Power Shutdown Monday December 29: ஒவ்வொரு மாதமும் மின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்தடை ஏற்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில் நாளை திங்கட்கிழமை (டிசம்பர் 29) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
TN power outages Monday December 29, 2025: மின்சார வாரியத்தின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஒருமுறை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை பவர் கட் இருக்கும். அந்த வகையில் நாளை திங்கட்கிழமை (டிசம்பர் 29) எந்த எந்த பகுதியில் மின்தடை இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
ஈரோட்டில் சிவகிரி, வேட்டுவபாளையம், காக்கம், கோட்டாலம், மின்னபாளையம், பாலமங்கலம், வீரசங்கிலி, கல்லாபுரம்கோட்டை, வேலங்காட்டுவலசு, எல்லக்கடை, குலவிளக்கு, கரகாட்டுவலசு, கோவில்பாளையம், ஆயப்பரப்பு, மூலப்பாளையம், எழுமாத்தூர், மாங்கராடு, செல்லத்தாபாளையம், பாண்டிபாளையம், எல்லக்கடை, கதக்கிணறு, குளவிளக்கு, மொடக்குறிச்சி, குளூர், மணியம்பாளையம், வெள்ளப்பெட்டாம்பாளையம், வே.புதூர், அனந்தம்பாளையம், மானூர், எரப்பம்பாளையம் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
நாகப்பட்டினத்தில் மேக்கீர்மங்கலம், பாளையூர், வடமட்டம், கோமல் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
பெரம்பலூரில் பெரம்பலூர்: புதுக்கோட்டை, ஆலம்பாக்கம், அன்னிமங்கலம், வெங்கனூர் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
புதுக்கோட்டையில் புதுக்கோட்டை: அலியநிலை பகுதி முழுவதும், அரிமளம் பகுதி முழுவதும், தல்லம்பட்டி பகுதி முழுவதும், அறந்தாங்கி, மரமடக்கி பகுதி முழுவதும் மின்தடை இருக்கும்.
தஞ்சாவூரில் வீரக்குடி பகுதியில் மின்தடை இருக்கும்.