Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!

TN Power Shutdown Wednesday February 04: மின்சார வாரியத்தின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஒருமுறை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை பவர் கட் இருக்கும். அந்த வகையில் நாளை புதன்கிழமை (பிப்ரவரி 04) எந்த எந்த பகுதியில் மின்தடை இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
கோவையில் எல்லப்பாளையம், தெலுங்குபாளையம், பிள்ளையப்பன்பாளையம், கிருஷ்ணகவுண்டபுதூர், அண்ணாமலை நகர், வேலாயுதன்பாளையம், செம்மணிசெட்டிபாளையம், சந்தியா நகர் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
உடுமலைபேட்டையில் ஆனைமலை,வி.கே. புதூர், ஒதியகுளம், ஆர்சி புரம், குலவன்புதூர், பரியபோது, எம்ஜி புதூர், சிஎன் பாளையம், செம்மாடு, எம்ஜிஆர் புதூர், அம்மன் நகர், ஓபிஎஸ் நகர், சேதுமடை, தேவிபட்டினம் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
பெரம்பலூரில் பெரியசாமி கோவில், பூஞ்சோலி, வெப்பாடி, கடம்பூர், விஜயபுரம், விக்ரமங்கலம், குணமங்கலம், சுண்டக்குடி, வாட்டர் ஒர்க்ஸ், குணமங்கலம், தத்தனூர், சுத்தமல்லி, முட்டுவாஞ்சேரி, கொட்டியல், வென்மன்கொண்டான் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
தஞ்சாவூரில் அய்யம்பேட்டை, மேலட்டூர், பூண்டி, சாலியமங்கலம், ராகவாம்பாள்புரம் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
திருச்சியில் முருங்கப்பட்டி, வெள்ளாளபட்டி, மங்கப்பட்டி, பத்தர்பேட்டை, வைரசீட்டிபாளையம், நாகநல்லூர், உப்பிலியபுரம், மாரடி, சோபனாபுரம், பி.மேட்டூர், கொப்பம்பட்டி, கோட்டைபாளையம், எஸ்.என்.புதூர், பச்சைபுரம், வெங்கட்சலபுரம் காலனி, குடிநீர், நரசிங்கபுரம், பச்சைமலை, செங்கட்டுப்பட்டி, செல்லிபாளையம், மாணிக்கபுரம், அம்மாபாளையம், தண்ணீர்பாளையம், ஒட்டம்பட்டி, பெருமாள்பாளையம், மருவத்தூர் சின்னபால்மலை ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.