  • Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!

Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!

TN Power Shutdown Thursday February 05: ஒவ்வொரு மாதமும் மின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்தடை ஏற்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில் நாளை வியாழக்கிழமை (பிப்ரவரி 05) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

 
1 /6

TN Power Shutdown Thursday February 05: மின்சார வாரியத்தின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஒருமுறை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை பவர் கட் இருக்கும். அந்த வகையில் நாளை வியாழக்கிழமை (பிப்ரவரி 05) எந்த எந்த பகுதியில் மின்தடை இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.          

2 /6

கோவையில் செங்கதுரை, காடன்பாடி, ஏரோ நகர், மதியழகன் நகர், சரவணம்பட்டி, அம்மன்கோவில், சின்னவேடம்பட்டி, கிருஷ்ணாபுரம், சிவானந்தபுரம், வெள்ளக்கிணறு, உருமண்டம்பாளையம், ஜி.என்.மில், சுப்ரமணியம்பாளையம், கே.என்.ஜி.புதூர், மணியகாரம்பாளையம், லட்சுமிநகர், நாச்சிமுத்துநகர் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.  

3 /6

பெரம்பலூரில் அரனாரை, கிராமம், எலம்பலூர், மின் நகர், பலகரை தஞ்சாவூர்: மாரியம்மன்கோவில், தபால் காலனி, காட்டூர், ஊரணிபுரம் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.  

4 /6

சென்னையில் வேளச்சேரி, மேத்தா & மகாலட்சுமி நகர் மெயின்ரோடு, கார்த்திக் & பிரதீப் அவென்யூ, ரங்காகாலனி, செம்பாக்கம் மெயின்ரோட், மகாசக்தி & ஐஓபி காலனி, கேம்ப் ரோடு, மாடம்பாக்கம் மெயின்ரோடு பகுதி, துர்காகாலனி, சிட்லபாக்கம் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.  

5 /6

தர்மபுரியில் அதியமான்கோட்டை, ஏலகிரி, சாமிசெட்டிபட்டி, பாளையம்புதூர், தடங்கம், ரெட்டிஹள்ளி, ஹெச்பிசிஎல், நாகர்கூடல், பரிகம், போலீஸ் குவாட்டர்ஸ், வெண்ணம்பட்டி, வெள்ளிச்சந்தை, பாலக்கோடு, சர்க்கரை ஆலை, கடமடை, கொல்லஹள்ளி, எண்டபட்டி, மாரண்டஹள்ளி, புலிக்கரை, மல்லாபுரம், மோட்டூர் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.

6 /6

கிருஷ்ணகிரியில் டிவிஎஸ் நகர், அந்திவாடி, மத்திகிரி, டைட்டன் டவுன்ஷிப், கரடிபாளையம், குதிரைபாளையம், பழைய மத்திகிரி, இடையநல்லூர், சிவக்குமார் நகர், கொத்தூர், கொத்தகண்டப்பள்ளி, பொம்மாண்டப்பள்ளி, முனீஸ்வர் நகர், துவர்கா நகர், சிப்காட் கட்டம் -2, பத்தலப்பள்ளி, குமுதேபள்ளி, வெல்ஃபிட் சாலை ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.

Powercut Shutdown TN EB EB Electricity Board

