Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!

TN Power Shutdown Thursday February 05: ஒவ்வொரு மாதமும் மின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்தடை ஏற்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில் நாளை வியாழக்கிழமை (பிப்ரவரி 05) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
TN Power Shutdown Thursday February 05: மின்சார வாரியத்தின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஒருமுறை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை பவர் கட் இருக்கும். அந்த வகையில் நாளை வியாழக்கிழமை (பிப்ரவரி 05) எந்த எந்த பகுதியில் மின்தடை இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
கோவையில் செங்கதுரை, காடன்பாடி, ஏரோ நகர், மதியழகன் நகர், சரவணம்பட்டி, அம்மன்கோவில், சின்னவேடம்பட்டி, கிருஷ்ணாபுரம், சிவானந்தபுரம், வெள்ளக்கிணறு, உருமண்டம்பாளையம், ஜி.என்.மில், சுப்ரமணியம்பாளையம், கே.என்.ஜி.புதூர், மணியகாரம்பாளையம், லட்சுமிநகர், நாச்சிமுத்துநகர் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
பெரம்பலூரில் அரனாரை, கிராமம், எலம்பலூர், மின் நகர், பலகரை தஞ்சாவூர்: மாரியம்மன்கோவில், தபால் காலனி, காட்டூர், ஊரணிபுரம் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
சென்னையில் வேளச்சேரி, மேத்தா & மகாலட்சுமி நகர் மெயின்ரோடு, கார்த்திக் & பிரதீப் அவென்யூ, ரங்காகாலனி, செம்பாக்கம் மெயின்ரோட், மகாசக்தி & ஐஓபி காலனி, கேம்ப் ரோடு, மாடம்பாக்கம் மெயின்ரோடு பகுதி, துர்காகாலனி, சிட்லபாக்கம் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
தர்மபுரியில் அதியமான்கோட்டை, ஏலகிரி, சாமிசெட்டிபட்டி, பாளையம்புதூர், தடங்கம், ரெட்டிஹள்ளி, ஹெச்பிசிஎல், நாகர்கூடல், பரிகம், போலீஸ் குவாட்டர்ஸ், வெண்ணம்பட்டி, வெள்ளிச்சந்தை, பாலக்கோடு, சர்க்கரை ஆலை, கடமடை, கொல்லஹள்ளி, எண்டபட்டி, மாரண்டஹள்ளி, புலிக்கரை, மல்லாபுரம், மோட்டூர் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
கிருஷ்ணகிரியில் டிவிஎஸ் நகர், அந்திவாடி, மத்திகிரி, டைட்டன் டவுன்ஷிப், கரடிபாளையம், குதிரைபாளையம், பழைய மத்திகிரி, இடையநல்லூர், சிவக்குமார் நகர், கொத்தூர், கொத்தகண்டப்பள்ளி, பொம்மாண்டப்பள்ளி, முனீஸ்வர் நகர், துவர்கா நகர், சிப்காட் கட்டம் -2, பத்தலப்பள்ளி, குமுதேபள்ளி, வெல்ஃபிட் சாலை ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.