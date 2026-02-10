Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!

TN Power Shutdown Wednesday February 11: ஒவ்வொரு மாதமும் மின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்தடை ஏற்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில் நாளை புதன்கிழமை (பிப்ரவரி 11) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
TN Power Shutdown Wednesday February 11: மின்சார வாரியத்தின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஒருமுறை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை பவர் கட் இருக்கும். அந்த வகையில் நாளை புதன்கிழமை (பிப்ரவரி 11) எந்த எந்த பகுதியில் மின்தடை இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
கன்னியாகுமரியில் புதுக்கடை, பைங்குளம், ராமன்துறை, புதுத்துறை, இரணியபுரம், கிள்ளியூர், நித்திரவிளை, வள்ளவிளை, கொல்லங்கோடு, நீரோடு, ஊரம்பு, சுழல், செங்கவிளை, சூரியக்கோடு, கோழிவிளை, மாங்காடு, வாவரை, நம்போலி, தேரிவிளை, கண்ணனாகம் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
கிருஷ்ணகிரியில் கிருஷ்ணகிரி டவுன், ராஜாஜி நகர், ஹவுசிங் போர்டு கட்டம் 1 மற்றும் 2, ஆட்சியர் அலுவலகம், பழையபேட்டை, கட்டிநாயனஹள்ளி, அரசு. கலைக் கல்லூரி, கே.ஆர்.பி அணை, சுண்டேகுப்பம், குண்டலப்பட்டி, கத்தேரி, ஆலப்பட்டி, சூலகுண்டா, மிட்டப்பள்ளி ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
பெரம்பலூரில் அய்யனார்பாளையம், பெருநில, வெள்ளுவாடி, நெற்குணம், நூத்தப்பூர்கரை ஊட்டி, இரூர் ஊட்டி, ஆவின் தீவனம், திருவிளக்குறிச்சி, தேரணி ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
திருப்பத்தூரில் சிங்காரப்பேட்டை, அத்திப்பாடி, ரெட்டவலசை, பாவக்கல்எக்கூர், சிம்மனாபுதூர், கீழ்மாத்தூர் மாட்ரப்பள்ளி, மாம்பாக்கம், ஏ.கே.மோட்டூர், புதுப்பூங்குளம், விஷமங்கலம் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
உடுமலைபேட்டையில் கொத்தமங்கலம், பொன்னாரி, வெள்ளியம்பாளையம், ஐயம்பாளையம், குமாரபாளையம், வரதராஜபுரம், முருங்கம்பட்டி, சுங்கரமடகு, குடிமங்கலம் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.