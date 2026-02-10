English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!

Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!

TN Power Shutdown Wednesday February 11: ஒவ்வொரு மாதமும் மின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்தடை ஏற்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில் நாளை புதன்கிழமை (பிப்ரவரி 11) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

 
1 /6

TN Power Shutdown Wednesday February 11: மின்சார வாரியத்தின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஒருமுறை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை பவர் கட் இருக்கும். அந்த வகையில் நாளை புதன்கிழமை (பிப்ரவரி 11) எந்த எந்த பகுதியில் மின்தடை இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.           

2 /6

கன்னியாகுமரியில் புதுக்கடை, பைங்குளம், ராமன்துறை, புதுத்துறை, இரணியபுரம், கிள்ளியூர், நித்திரவிளை, வள்ளவிளை, கொல்லங்கோடு, நீரோடு, ஊரம்பு, சுழல், செங்கவிளை, சூரியக்கோடு, கோழிவிளை, மாங்காடு, வாவரை, நம்போலி, தேரிவிளை, கண்ணனாகம் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.  

3 /6

கிருஷ்ணகிரியில் கிருஷ்ணகிரி டவுன், ராஜாஜி நகர், ஹவுசிங் போர்டு கட்டம் 1 மற்றும் 2, ஆட்சியர் அலுவலகம், பழையபேட்டை, கட்டிநாயனஹள்ளி, அரசு. கலைக் கல்லூரி, கே.ஆர்.பி அணை, சுண்டேகுப்பம், குண்டலப்பட்டி, கத்தேரி, ஆலப்பட்டி, சூலகுண்டா, மிட்டப்பள்ளி ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.  

4 /6

பெரம்பலூரில் அய்யனார்பாளையம், பெருநில, வெள்ளுவாடி, நெற்குணம், நூத்தப்பூர்கரை ஊட்டி, இரூர் ஊட்டி, ஆவின் தீவனம், திருவிளக்குறிச்சி, தேரணி ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.  

5 /6

திருப்பத்தூரில் சிங்காரப்பேட்டை, அத்திப்பாடி, ரெட்டவலசை, பாவக்கல்எக்கூர், சிம்மனாபுதூர், கீழ்மாத்தூர் மாட்ரப்பள்ளி, மாம்பாக்கம், ஏ.கே.மோட்டூர், புதுப்பூங்குளம், விஷமங்கலம் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.  

6 /6

உடுமலைபேட்டையில் கொத்தமங்கலம், பொன்னாரி, வெள்ளியம்பாளையம், ஐயம்பாளையம், குமாரபாளையம், வரதராஜபுரம், முருங்கம்பட்டி, சுங்கரமடகு, குடிமங்கலம் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.

Shutdown EB TN EB Electricity Board Powercut

Next Gallery

கோமாவில் விழுந்த கவர்ச்சி நடிகை! 7 வருடமாக தொடர் சிகிச்சை..இப்போ எப்படி இருக்கிறார்?