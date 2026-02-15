Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை திங்கட்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!

TN Power Shutdown Monday February 16: ஒவ்வொரு மாதமும் மின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்தடை ஏற்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில் நாளை திங்கட்கிழமை (பிப்ரவரி 16) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
TN power outages Monday February 16, 2026: மின்சார வாரியத்தின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஒருமுறை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை பவர் கட் இருக்கும். அந்த வகையில் நாளை திங்கட்கிழமை (பிப்ரவரி 16) எந்த எந்த பகுதியில் மின்தடை இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
பல்லடத்தில் சென்னிமலைபாளையம், அரசம்பாளையம், கோவில்பாளையம், கரூர் ரோடு, மருதுரை, முள்ளிபுரம், குட்டப்பாளையம், வடபழனி ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
மேலும் பல்லடத்தில் சின்னகோடாங்கிபாளையம், பெரியகோடாங்கிபாளையம், பெத்தாம்புச்சிபாளையம், சிங்கப்பூர் நகர், ஏகாரன்பாயம், சின்னகோவில் பிரிவு, திருப்பூர் சாலை, சிவன்மலை, கோவை சாலை, சென்னிமலை சாலை ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
சென்னையில் ராமாபுரம் பகுதியில் மங்களா நகர், அம்பாள் நகர், போரூர், மவுண்ட் பூந்தமல்லி ரோடு, ஆர்.இ.நகர், வன்னியர் தெரு ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
அம்பத்தூரில் மணலோடை தெரு, பத்மா சீனிவாச நகர், சரஸ்வதி நகர், லெனின் நகர், ஏரிக்கரை சாலை, வெங்கடேஸ்வரா நகர் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
வியாசர்பாடியில் இ.எச்.சாலை, பி.வி.காலனி, சாஸ்திரி நகர், இந்திரா நகர் விரிவாக்கம், வியாசர்பாடி தொழிற்பேட்டை, காந்தி நகர், ஸ்டீபன் சாலை, வியாசர் நகர், புதுநகர். எம்பிஎம் தெரு, மார்க்கெட் தெரு, சென்ட்ரல் கிராஸ் தெரு 10 முதல் 19 வரை, கிழக்கு குறுக்குத் தெரு 10 முதல் 19 வரை ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.