Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!

TN power outages Tuesday February 17, 2026: நாளை செவ்வாய்க்கிழமை (பிப்ரவரி 17) எந்த எந்த பகுதியில் மின்தடை இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
TN power outages Tuesday February 17, 2026: மின்சார வாரியத்தின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஒருமுறை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை பவர் கட் இருக்கும். அந்த வகையில் நாளை செவ்வாய்க்கிழமை (பிப்ரவரி 17) எந்த எந்த பகுதியில் மின்தடை இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
திண்டுக்கல்லில் கோபால்பட்டி, கோம்பைப்பட்டி, அய்யாபட்டி, வேம்பார்பட்டி, எருமைநாயக்கன்பட்டி, சக்கிலியன்கோடை, வீரச்சின்னம்பட்டி, அஞ்சுகுளிப்பட்டி, சேடபட்டி, சாணார்பட்டி, ராமன் செட்டிப்பட்டிகல்லுப்பட்டி, தானியாபுரம், பி.சி.பட்டி, கொடிக்காய்பட்டி, கொசவபட்டி, எம்மகலாபுரம், ராகலாபுரம், கூவனூத்து, பட்லகூடு நகரம், கோட்டைப்பட்டி, காமாட்சிபுரம், கன்னிமார்கோவில்பட்டி, ஏ.வாடிப்பட்டி, தேவதானப்பட்டி, கட்டகாமன்பட்டி, கெங்குவார்பட்டி, கூளத்தூர், தாமரைப்பாடி, வெல்வார்கோட்டை, சீலப்பாடி, திரிபாதி நகர், என்.எஸ்.நகர், செளமண்டி, வாங்கிஓடைப்பட்டி ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
கரூரில் பொம்மநாயக்கன்பட்டி, ராஜன்காலனி, காவல்காரன்பட்டி, கீழவெளியூர், கல்லடை, மேலவெளியூர், ஆர்.டி.மலை, குளுத்தேரி, இடையபட்டி, பில்லூர், சின்னப்பனையூர், பத்திரிபட்டி ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
பல்லடத்தில் சின்ன கோடாங்கிபாளையம், பெரிய கோடாங்கிபாளையம், பெத்தாம்புச்சிபாளையம், சிங்கப்பூர் நகர், சுக்கம்பாளையம், செம்மிபாளையம், மேட்டுப்பாளையம், ராசாத்தவலசு, வெள்ளக்கோவில், புதுபை ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
தஞ்சாவூரில் தஞ்சாவூர், பழைய பேருந்து நிலையம், கீழவாசல், வண்டிக்காரத்தெரு, கும்பகோணம் கிராமப்புறம், தாராசுரம், நாச்சியார் கோவில், ஊரணிபுரம், பின்னையூர், 33 கேவி ரேஷியோ ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
தேனியில் பிறத்துக்காரன்பட்டி, திருமலாபுரம், அண்ணாமில் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகள், சிந்தலைச்சேரி, தம்பிநாயக்கன்பட்டி, மூணாண்டிபட்டி ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.