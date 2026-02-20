Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை சனிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!

TN Power Shutdown Saturday February 21: ஒவ்வொரு மாதமும் மின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்தடை ஏற்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில் நாளை சனிக்கிழமை (பிப்ரவரி 21) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
TN Power Shutdown Saturday February 21: மின்சார வாரியத்தின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஒருமுறை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை பவர் கட் இருக்கும். அந்த வகையில் நாளை சனிக்கிழமை (பிப்ரவரி 21) எந்த எந்த பகுதியில் மின்தடை இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தர்மபுரியில் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி, வெங்கடசமுத்திரம், மோளையனூர், பையர்நத்தம், தேவராஜபாளையம், சாமியாபுரம் எக்ஸ் ரோடு, காளிப்பேட்டை, மஞ்சவாடி, எச்.புதுப்பட்டி, ஏ.பள்ளிப்பட்டி, இருளப்பட்டி, அத்திகரப்பட்டி, மாரியம்பட்டி, காரிமங்கலம், போரக்கொடமல்லிஅள்ளி, கேரக்கொடமல்லிஅள்ளி, கேரகொடமல்லிஅள்ளி, நாகணம்பட்டி, தும்பலஹள்ளி, எட்டியனூர், எலுமிச்சஹள்ளி, பேரியம்பட்டி மதிகோன்பாளையம், கோட்டை, தர்மபுரி பேருந்து நிலையம், கடைவீதி, விருப்பாட்சிபுரம், குண்டல்பட்டி, ஏ.ரெட்டிஹள்ளி, வி.ஜி.பாளையம், செட்டிகரை, நீலாபுரம், கோம்பை, குளியனூர் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
நாகப்பட்டினத்தில் வேளாங்கண்ணிவேட்டைக்காரனிருப்பு, விழுந்தமாவடிப்பொறையார், தரங்கம்பாடி நாகப்பட்டினம், வங்காரமவாடி, வாழ்மங்கலம், நாகுரேகிடாரங்கொண்டான், செம்பனார்கோயில்கில்வேளூர், அலியூர்நாகப்பட்டினம், அக்கரைப்பேட்டை ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
பல்லடத்தில் வேலம்பாளையம், வேலாயுதம்பாளையம், மேட்டுக்கடை, முத்தூர்பல்லடம், மங்கலம், வெங்கடாபுரம், ராயர்பாளையம், கோவை சாலை காங்கயம் தொட்டிபாளையம், கொடுவாய், வினோபா நகர், தெற்கு அவினாசிபாளையம் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
பெரம்பலூரில் மேலூர், உடையார்பாளையம், இடையர், பரணம்சாலையக்குறிச்சி, கடுகூர், ராயபுரம், தாமரைக்குளம் செந்துறை நின்னியூர்பொன்பரப்பி. 11பாளையகுடிதேலூர் விளாங்குடி ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
தஞ்சாவூரில் கும்பகோணம் நகர்ப்புறம், ராஜாந்தோட்டம், திருமலைசமுத்திரம், செங்கிப்பட்டி, வல்லம்புதூர், கல்லாபெரம்பூர். திருக்காட்டுப்பள்ளி, கல்லணை, அம்பத்துமேல் நகரம். ஒரத்தநாடு 33kv விகிதம் மட்டும், நகரம்,புதூர், கருக்கடிப்பட்டி.சேதுபாவச்சத்திரம், சேதுநாவுச்சத்திரம் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.