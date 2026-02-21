Shutdown: நாளை ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!

TN Power Shutdown Sunday February 22: ஒவ்வொரு மாதமும் மின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்தடை ஏற்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில் நாளை ஞாயிற்றுக்கிழமை (பிப்ரவரி 22) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
TN Power Shutdown Sunday February 22: மின்சார வாரியத்தின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஒருமுறை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை பவர் கட் இருக்கும்.
அந்த வகையில் நாளை ஞாயிற்றுக்கிழமை (பிப்ரவரி 22) எந்த எந்த பகுதியில் மின்தடை இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
சென்னையில் அம்பத்தூர் தொழிற்பேட்டை: 1வது பிரதான சாலை, 3வது தெரு, தபால் அலுவலக சாலை தெற்கு கட்ட பிரிவு 1, எம்டிஎச் சாலை, 3வது பிரதான சாலை ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
மேலும் அம்பத்தூர் சிட்கோ: 5வது தெரு, யாதவா தெரு, ஈபி சாலை, கிராமம் தெரு, 4வது தெரு, 5வது தெரு, செக்டார் 3 வடக்கு கட்டத்தின் 6வது தெரு ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
நாளை விடுமுறை தினத்தில் மின்தடை இருக்கும் என்பதால் அதற்கு ஏற்றார் போல பணிகளை திட்டமிட்டு கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.