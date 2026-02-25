Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!

TN Power Shutdown Thursday February 26: ஒவ்வொரு மாதமும் மின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்தடை ஏற்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில் நாளை வியாழக்கிழமை (பிப்ரவரி 26) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
TN Power Shutdown Thursday February 26: மின்சார வாரியத்தின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஒருமுறை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை பவர் கட் இருக்கும். அந்த வகையில் நாளை வியாழக்கிழமை (பிப்ரவரி 26) எந்த எந்த பகுதியில் மின்தடை இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
சென்னையில் மாங்காடு: எஸ்.எஸ்.கோவில் தெரு, உ.பி.கோயில் தெரு, மாங்காடு மெயின் ரோடு, பட்டூர், பஜார், பாலண்டீஸ்வரர் கோவில் தெரு, பல்லா தோப்பு தெரு, வெள்ளீஸ்வரன் கோவில் தெரு, பாலாஜி நகர், அம்பாள் அவென்யூ, பத்மாவதி நகர், ஆடிஷன் நகர், சீனிவாச நகர், நெல்லிமா நகர், திருப்பதி நகர், மகாலட்சுமி நகர், காமாட்சி நகர், காமாட்சி நகர், பாலஜி அம்மன் நகர், கோமாட்சி நகர். கோவிந்தராஜன் தெரு, அண்ணா தெரு, பின் காலனி, நியூ காமாட்சி நகர் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
நத்தம் நகரில் உள்ள செந்துறை, கொசுவக்குறிச்சி, பிள்ளையார்நத்தம், குப்பிலியப்பட்டி ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
திண்டுக்கல்லில் செங்குருச்சி, ராஜகப்பட்டி, திருமலைக்கேணி, கம்பிளியம்பட்டி ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
புதுக்கோட்டையில் மங்கலக்கோயில், குன்னந்தர்கோயில், புதுப்பட்டி, பழைய கந்த்ராவ்கோட்டை, ஆதனக்கோட்டை, கந்தர்வக்கோட்டை ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
திருப்பூரில் சிங்கனூர், தாராபுரம் சாலை, மாதேஷ்வர் நகர், பனபாளையம் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.