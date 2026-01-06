English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!

Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!

TN Power Shutdown Wednesday January 07: ஒவ்வொரு மாதமும் மின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்தடை ஏற்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில் நாளை புதன்கிழமை (ஜனவரி 07) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

 
1 /6

TN Power Shutdown Wednesday January 07: மின்சார வாரியத்தின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஒருமுறை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை பவர் கட் இருக்கும். அந்த வகையில் நாளை புதன்கிழமை (ஜனவரி 07) எந்த எந்த பகுதியில் மின்தடை இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.     

2 /6

கோவையில் எல்லப்பாளையம், தெலுங்குபாளையம், பிள்ளையப்பன்பாளையம், கிருஷ்ணகவுண்டபுதூர், அண்ணாமலை நகர், வேலாயுதன்பாளையம், செம்மணிசெட்டிபாளையம், சந்தியா நகர். முதலிபாளையம், பூனாண்டம்பாளையம் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.  

3 /6

தர்மபுரியில் மாம்பட்டி, அனுமந்தீர்த்தம், கைலாயபுரம், கேல்மொரப்பூர், கணபதிபட்டி, சொக்கம்பட்டி, கீரைப்பட்டி, வேப்பம்பட்டி, தீர்த்தமலை, நரிப்பள்ளி, பெரியபட்டி, குத்தாடிப்பட்டி, கோட்டைப்பட்டி, மாவேரிப்பட்டி ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.  

4 /6

ஈரோட்டில் சிப்காட் பெருந்துறை, பவானி ரோடு, சிலட்டாநகர், கருமாண்டிசெல்லிபாளையம், ஓலபாளையம், திருவாச்சி, கந்தம்பாளையம் மற்றும் வள்ளியம்பாளையம் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.  

5 /6

நாகப்பட்டினத்தில் எடமணல், திட்டைஅரசூர், மாத்திரவேள்லூர் வைத்தீஸ்வரன் கோயில், புங்கனூர், திருப்புங்கர் பெரம்பூர், கடக்கம் வேதாரண்யம், தோப்புத்துறை, கோடியக்கரை ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.  

6 /6

புதுக்கோட்டையில் அரிமளம் முழுப் பகுதி அலியானிலை முழுப் பகுதி தல்லம்பட்டி முழுப் பகுதி அறந்தாங்கி முழுப் பகுதி மரமடக்கி முழுப் பகுதியில் மின்தடை இருக்கும்.

Shutdown Powercut TN EB EB Electricity Board

