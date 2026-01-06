Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!

TN Power Shutdown Wednesday January 07: ஒவ்வொரு மாதமும் மின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்தடை ஏற்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில் நாளை புதன்கிழமை (ஜனவரி 07) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
TN Power Shutdown Wednesday January 07: மின்சார வாரியத்தின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஒருமுறை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை பவர் கட் இருக்கும். அந்த வகையில் நாளை புதன்கிழமை (ஜனவரி 07) எந்த எந்த பகுதியில் மின்தடை இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
கோவையில் எல்லப்பாளையம், தெலுங்குபாளையம், பிள்ளையப்பன்பாளையம், கிருஷ்ணகவுண்டபுதூர், அண்ணாமலை நகர், வேலாயுதன்பாளையம், செம்மணிசெட்டிபாளையம், சந்தியா நகர். முதலிபாளையம், பூனாண்டம்பாளையம் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
தர்மபுரியில் மாம்பட்டி, அனுமந்தீர்த்தம், கைலாயபுரம், கேல்மொரப்பூர், கணபதிபட்டி, சொக்கம்பட்டி, கீரைப்பட்டி, வேப்பம்பட்டி, தீர்த்தமலை, நரிப்பள்ளி, பெரியபட்டி, குத்தாடிப்பட்டி, கோட்டைப்பட்டி, மாவேரிப்பட்டி ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
ஈரோட்டில் சிப்காட் பெருந்துறை, பவானி ரோடு, சிலட்டாநகர், கருமாண்டிசெல்லிபாளையம், ஓலபாளையம், திருவாச்சி, கந்தம்பாளையம் மற்றும் வள்ளியம்பாளையம் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
நாகப்பட்டினத்தில் எடமணல், திட்டைஅரசூர், மாத்திரவேள்லூர் வைத்தீஸ்வரன் கோயில், புங்கனூர், திருப்புங்கர் பெரம்பூர், கடக்கம் வேதாரண்யம், தோப்புத்துறை, கோடியக்கரை ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
புதுக்கோட்டையில் அரிமளம் முழுப் பகுதி அலியானிலை முழுப் பகுதி தல்லம்பட்டி முழுப் பகுதி அறந்தாங்கி முழுப் பகுதி மரமடக்கி முழுப் பகுதியில் மின்தடை இருக்கும்.