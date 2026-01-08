English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வெள்ளிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!

TN Power Shutdown Friday January 09: ஒவ்வொரு மாதமும் மின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்தடை ஏற்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில் நாளை வெள்ளிக்கிழமை (ஜனவரி 09) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

 
TN power outages Friday January 09: மின்சார வாரியத்தின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஒருமுறை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை பவர் கட் இருக்கும். அந்த வகையில் நாளை வெள்ளிக்கிழமை (ஜனவரி 09) எந்த எந்த பகுதியில் மின்தடை இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.    

கோவையில் இருகூர், ஒண்டிப்புதூர், ஒட்டர்பாளையம், எஸ்.ஐ.எச்.எஸ் காலனி, பள்ளபாளையம் (ஒரு பகுதி), கண்ணம்பாளையம் (ஒரு பகுதி), சின்னியம்பாளையம், வெங்கிடாபுரம், தொட்டிபாளையம், கோல்ட்வின்ஸ் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.

சென்னை வளசரவாக்கத்தின் முழுப் பகுதியும், விருகம்பாக்கத்தின் முழுப் பகுதியும், ஆழ்வார்திரு நகர் மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளின் முழு பகுதியும் மின்தடை இருக்கும்.  

தர்மபுரியில் குமாரபுரி ஸ்பின்னிங் மில், அதியமான்கோட்டை, ஏழகிரி, பாளையம்புதூர், ஹெச்பிசிஎல், பரிகம், மணியத்தள்ளி, வீட்டு வசதி வாரியம், நீதிமன்ற வளாகம், நகர் கூடல் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.  

புதுக்கோட்டையில் கறம்பக்குடி பகுதி முழுவதும், ரெகுநாதபுரம் பகுதி முழுவதும், நெடுவாசல் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.  

தஞ்சாவூரில் முள்ளுக்குடி, குறிச்சி, கதிராமங்கலம், வீரமரசம்பேட்டை, புடலூர், அச்சம்பட்டி, ஒக்கநாடு கீழையூர், வன்னிப்பட்டு, கருவாக்குறிச்சி, ஆடுதுறை, நரசிங்கம்பேட்டை ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.

Powercut TN EB EB Shutdown Electricity Board

