Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!

TN Power Shutdown Wednesday January 14: ஒவ்வொரு மாதமும் மின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்தடை ஏற்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில் நாளை புதன்கிழமை (ஜனவரி 14) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
TN Power Shutdown Wednesday January 14: மின்சார வாரியத்தின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஒருமுறை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை பவர் கட் இருக்கும்.
அந்த வகையில் நாளை புதன்கிழமை (ஜனவரி 14) மற்றும் நாளை மறுநாள் வியாழக்கிழமை (ஜனவரி 15) எந்த எந்த பகுதியில் மின்தடை இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
நாளை புதன்கிழமை பல்லடத்தில் உள்ள சுக்கம்பாளையம், செம்மிபாளையம் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
நாளை மறுநாள் வியாழக்கிழமை தாராபுரத்தில் உள்ள நஞ்சியம்பாளையம், சின்னபுத்தூர், கோவிந்தபுரம், பஞ்சாபட்டி ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
நாளை மறுநாள் வியாழக்கிழமை பல்லடத்தில் உள்ள செகாம்பாளையம், வேலம்பாளையம், ஆறுமுத்தாம்பாளையம், நாரணாபுரம் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.